Fans Hongarije maakten racistische apengeluiden naar Mbappé en Benzema

De Franse voetballers Kylian Mbappé en Karim Benzema hebben te maken gekregen met racisme tijdens het EK-duel tussen Frankrijk en Hongarije. In bepaalde hoeken van de uitverkochte Puskas Arena in Boedapest maakten fans apengeluiden richting de spelers, zo meldt een verslaggever van het Duitse persbureau DPA. De verslaggever was tijdens de wedstrijd in het stadion aanwezig.

In de Puskas Arena in Boedapest speelde Frankrijk zaterdag de tweede EK-groepswedstrijd. De Fransen moesten het opnemen tegen Hongarije. Gedurende deze wedstrijd waren er regelmatig Hongaarse fans die apengeluiden maakten richting de Franse spelers Kylian Mbappé en Karim Benzema. De vader van Mbappé komt uit Kameroen en Benzema heeft Algerijnse roots. Het duel tussen de twee landen eindigde uiteindelijk in 1-1.

Eerdere incidenten fans Hongarije

Het is niet de eerste keer dat de Hongaarse fans op een negatieve manier opvallen. Tijdens de EK-wedstrijd tegen Portugal was er al erg veel vijandigheid jegens Cristiano Ronaldo te horen. Portugal won die wedstrijd (0-3) wel. In het verleden is Hongarije geregeld gestraft door de voetbalautoriteiten. Ook die straffen hadden te maken met racisme bij fans. Het is nog niet duidelijk of de UEFA onderzoek gaat doen naar de geluiden die tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk gemaakt werden.

Er wordt momenteel regelmatig in Boedapest gevoetbald, omdat dit het enige stadion is dit EK dat volledig gevuld mag worden. In de wedstrijden tegen Portugal en Frankrijk zaten dan ook ruim 55.000 Hongaarse fans op de tribune. Ook het Nederlands elftal zal volgende week zondag in Boedapest spelen tijdens de achtste finales.

Hongarije raakte eerder deze week ook al in opspraak wegens een nieuw ingevoerde wet. Deze wet verbiedt ‘promotie’ van homoseksualiteit en het veranderen van geslacht onder jongeren tot 18 jaar. Volgens de regering is deze wet opgesteld om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici zijn het daar niet mee eens.

Regenbooglicht Allianz Arena

De gemeenteraad van de Duitse stad München heeft inmiddels besloten een statement te willen maken tegen deze wet. Ze heeft burgemeester Dieter Reiter gevraagd te lobbyen bij de Europese voetbalbond UEFA. De gemeenteraad wil namelijk dat de Allianz Arena, waar Duitsland woensdag 23 juni speelt tegen Hongarije, verlicht wordt in de kleuren van een regenboog. De regenboog staat symbool voor diversiteit. Daarnaast is er een online petitie in het leven geroepen om deze lobby te ondersteunen. De petitie is inmiddels al ruim 60.000 keer ondertekend.