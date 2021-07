Coronakilo’s kwijtraken? Win een sportoutfit t.w.v. 150 euro

De coronakilo’s zijn inmiddels een bekend fenomeen in ons land (en daarbuiten). Die hardnekkige pondjes kwijtraken kan soms nog best een opgave zijn, en al helemaal als je eigenlijk niet zo’n sporter bent. En wat is nou de ultieme drijfveer? Een leuke outfit natuurlijk! Je hebt geluk, want wij mogen namens Zalando een sportoutfit ter waarde van 150 euro weggeven.



Sportoutfit van Zalando

Je mag die outfit uiteraard helemaal zelf samenstellen, dus je kunt los gaan. Vrolijke kleuren of juist afslankend zwart, blitse sneakers of handige renners: het kan allemaal. Als je wint, krijg je van Zalando 150 euro shoptegoed, dat je vrij kunt besteden aan je nieuwe sportoutfit.

Het enige dat jij hoeft te doen, is het formulier hieronder invullen. (En daarna gaan sporten natuurlijk). Succes en sport ze! Meedoen kan tot en met maandag 5 juli.