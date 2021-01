Proces tegen Italiaanse maffia van start, een van de grootste ooit

Een van de grootste processen tegen de Italiaanse maffia in de geschiedenis is vandaag van start gegaan. Zo’n 350 verdachten verschijnen voor de rechter in de zuidelijke stad Lamezia Terme.

Die honderden mensen worden verdacht van uiteenlopende misdrijven, waaronder moord, afpersing, drugshandel, witwassen en ambtsmisbruik. Ze zouden allemaal voor de ‘Ndrangheta werken, een van de grootste criminele bendes ter wereld.

Machtigste maffia

Deze Italiaanse maffia zou jaarlijks tientallen miljarden verdienen met criminele activiteiten. Aanklagers omschrijven de ‘Ndrangheta als een netwerk van misdaadfamilies. De organisatie zou ook uit veel bendes bestaan die allemaal worden aangestuurd door leiders uit Calabrië. Maar ook in de cocaïnehandel binnen Europa is deze bende een grote speler. Deze maffia is ook actief in Nederland.

Afgelopen december had de politie in Italië 334 mensen gearresteerd die banden hebben met de maffia. De invallen vonden voor het grootste gedeelte plaats in de regio Calabrië. Dat was de grootste antimaffia-actie sinds 1984, meldde RTL Nieuws destijds.

Grote rechtbank

In Lamezia Terme is een gigantische rechtbank opgetuigd in een bunker. Daar is genoeg plek voor honderden advocaten, journalisten en aanklagers.

Onder de verdachten bevinden zich onder meer accountants, advocaten, zakenlieden, politici en zelfs agenten. Zij hebben de ‘Ndrangheta volgens aanklager Nicola Gratteri vrijwillig geholpen een misdaadimperium op te bouwen.

Belangrijke dag

Gratteri sprak over een „belangrijke dag” en schoof later aan toen de rechter de namen van verdachten voorlas. Die verdachten waren zelf niet fysiek aanwezig, maar woonden de zitting via videoverbinding bij. Hun gezichten waren te zien op tientallen televisieschermen. Gratteri verwacht dat het proces tegen deze Italiaanse maffia zeker een jaar duurt. Aanklagers willen 913 getuigen aan het woord laten.

Het is niet de eerste keer dat de Italiaanse autoriteiten kiezen voor zo’n grootschalig proces tegen de georganiseerde misdaad. Zo’n ‘maxiproces’ in 1986 en 1987 tegen de Cosa Nostra op Sicilië leidde tot honderden veroordelingen. Aanklagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino werden later geliquideerd.

