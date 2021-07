We moeten weer thuiswerken, vinden Mark Rutte én de Tweede Kamer

Het kabinet gaat weer adviseren dat thuiswerken zoveel als mogelijk de norm wordt. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vandaag toegezegd in de Tweede Kamer.

Rutte zei dat het kabinet dat aanvankelijk niet nodig achtte. Hij maakte uit het coronadebat op dat de Kamer het advies weer wilde aanscherpen. Een debat overigens waarin hetzelfde kabinet van de Kamer de schuld krijgt van te snelle versoepelingen en toegenomen coronabesmettingen.

Zoveel mogelijk thuiswerken als kan

Nu is het zo dat wordt aangeraden dat mensen hooguit de helft van de week naar kantoor komen, mits ze daar voldoende afstand kunnen bewaren. Rutte zei dat hij terug wil naar het vorige thuiswerkadvies: zoveel mogelijk thuiswerken als kan. „Als jullie het ermee eens zijn, ik zie niemand opspringen, dan gaan we dat doen.” Details worden maandag naar buiten gebracht, kondigde hij vast aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thuiswerken word weer de norm,

Ook in Limburg…. pic.twitter.com/VrEqlXxAnT — Marlene Wendels (@WendelsMarlene) July 14, 2021

Kabinet nam eerder advies niet over

Het Outbreak Management Team (OMT) had aangeraden om het advies over thuiswerken te handhaven, maar het kabinet week daarvan af. De versoepelingen die eind juni ingingen zijn gedeeltelijk weer teruggedraaid. Meerdere fracties drongen er vandaag op aan dat het coronabeleid waar nodig weer in lijn wordt gebracht met het OMT-advies.

Volgens de meest recente gegevens van de GGD’en vindt 6,6 procent van de besmettingen waarvan de bron bekend is plaats op het werk. Het is daarmee een veel minder belangrijke besmettingsbron dan de horeca (38,8 procent), thuissituatie (26,1 procent) of feesten en bezoek (respectievelijk 17 en 15,3 procent).