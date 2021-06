Reishonger? 7x Netflix-titels die fantastisch zijn voor travel liefhebbers

Durf jij nog niet naar het buitenland? Niet getreurd: wie deze zomer in Nederland blijft kan zich toch even in het buitenland wanen door deze 7 Netflix-titels te bekijken. Stuk voor stuk pareltjes voor reisliefhebbers!

In 2017 plaatsten we ook al een keertje een top 5 reisfilms die je op Netflix kunt bekijken. Niet alles staat er meer op, maar wellicht staat ook daar nog een tip tussen die je kan bekoren!

1. Expedition Happiness

Van Alaska naar Mexico in een omgebouwde schoolbus: Felix Starck en Selima Taibi deden het, samen met hun hond. Speciaal voor hun reis bouwden ze 13-meter lange en 18-ton zware bus om tot een soort caravan. Daarmee reisden ze heel Amerika door, wat zorgt voor fan-tas-tische beelden van hun reis. Je wil direct op zoek naar een schoolbus…

2. Pedal te World

De jonge, Duitse millenial Felix Starck filmde een jaar lang zijn fietstocht van 18.000 kilometer door 22 landen. Op Netflix staat de documentaire uit 2015 over zijn indrukwekkende verslag van deze reis, waarin hij onder andere door Zuidoost-Azië en Nieuw-Zeeland fietst.

3.Guatemala, Corazón del Mundo Maya

Wie nog nooit gedacht heeft aan een reis naar Guatemala, doet dit waarschijnlijk direct na het zien van deze documentaire. Hoe je de documentaire op Netflix het beste kunt omschrijven? Als een stortvloed aan beelden van Guatemala, waarbij je in ruim een uur langs de culturele en geologische rijkdommen (zoals oude Mayasteden) en natuurwonderen gaat. Van Sierra de las Minas tot Esquipulas.

4. Jack Whitehall: Travels With My Father

Deze Netflix-titel kijk je niet alleen voor de prachtige reisbeelden, maar ook omdat het gewoon hilarisch is. Whitehall is namelijk comedian, dus de docuserie over de bijzondere reizen die hij met zijn vader maakt naar vreemde landen, staat garant voor een paar flinke lachbuien. En – als het nog kan – direct reden om ooit ook een reis met één van je ouders te willen maken.

5. Down to Earth with Zac Efron

In deze docuserie op Netflix reist Zac Efron de wereld rond om te zoeken naar een gezonde, duurzame manier van leven. Niet alleen zie je prachtige beelden van de landen die Efron bezoekt, deze docuserie is ook nog eens leerzaam. Ennuh… voor de liefhebbers is Zac Efron natuurlijk ook geen straf om naar te kijken.

6. Street Food Asia

Eén van de dingen waarom de meeste reizigers graag de wereld over trekken, is al het verschillende eten waar je mee te maken krijgt. Daarom is Street Food, Asia ook een fantastische Netflix-serie om te bekijken. Dit is nou zo’n serie waar je écht reishonger van krijgt. In negen afleveringen reis je door de food wereld van Thailand, Japan, India, Indonesië, Taiwan, Zuid-Korea, Vietnam, Singapore en de Filippijnen. Enkeltje Azië graag… NU!

7. Our Planet – David Attenborough

Deze prachtige documentaire-serie op Netflix laat perfect zien hoe prachtig onze planeet is, maar heeft ook een rauw randje. David Attenborough showt ons namelijk ook welke gevolgen klimaatverandering heeft voor alle levende wezens. Absoluut een documentaire die elke natuurliefhebber moet hebben gezien!