Muziekverbod en avondklok op populair eiland in Griekenland

De autoriteiten in Griekenland hebben vanwege de coronacrisis een muziekverbod afgekondigd in horecazaken op het onder toeristen populaire eiland Mykonos. Ook gaat er op het eiland vanaf 26 juli een avondklok gelden. Iedereen op het eiland, ook toeristen, moet tussen 01.00 en 06.00 uur binnenblijven.

Mykonos ligt in de Egeïsche Zee en behoort tot de populairste vakantiebestemmingen in Griekenland. Jaarlijks komen er honderdduizenden mensen af op de stranden en het nachtleven op het eiland. Ook veel buitenlandse sterren vieren er graag vakantie. Dit jaar maken de autoriteiten zich daarom grote zorgen over illegale feesten in de villa’s op het eiland.

Aantal coronagevallen verviervoudigd

De autoriteiten waarschuwden afgelopen week dat het aantal actieve coronagevallen op het eiland in een week tijd was verviervoudigd naar 300. Onderminister Nikos Hardalias kondigde vandaag aan dat organisatoren van privébijeenkomsten met meer dan twintig aanwezigen voortaan boetes riskeren die kunnen oplopen tot 200.000 euro als ze zich niet aan de regels houden.

Griekenland ziet het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd weer flink toenemen. De toename wordt vooral toegeschreven aan de Delta-variant van het virus. De autoriteiten maakten vrijdag melding van 2700 nieuwe besmettingen in het hele land, waar begin deze maand vaak maar enkele honderden coronagevallen per dag werden vastgesteld.

Een toerist op Mykonos ondervond vrijdag volgens Griekse media de gevolgen van het snel stijgende aantal besmettingen. De tiener uit Italië testte positief op het coronavirus en had eigenlijk ondergebracht moeten worden in een speciaal quarantainehotel. Daar waren echter geen bedden meer vrij en geen enkel ander hotel wilde hem opnemen. Uiteindelijk regelde een eilandbewoner een alternatieve verblijfslocatie.

Griekenland stelt voorlopig geen inreisbeperking in

Hoewel Nederland onlangs rood kleurde op de coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding (ECDC), wat betekent dat landen inreisbeperkingen kunnen instellen voor Nederlandse reizigers, blijven toeristen uit Nederland voorlopig nog welkom in Griekenland. Frankrijk scherpt het inreisbeleid voor reizigers uit onder andere Nederland wel aan. Reizigers moeten voortaan een negatieve testuitslag hebben, die niet ouder is dan 24 uur. Voorheen volstond een negatief testbewijs die maximaal 72 uur oud was. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, hebben geen negatieve testuitslag nodig.