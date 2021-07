Britney Spears haalt uit naar ‘hypocriete’ vrienden die steun betuigen

Britney Spears haalt hard uit naar de in haar ogen hypocriete vrienden en familieleden die hun steun willen betuigen. Volgens haar is die steun onoprecht. „Er is niets erger dan naasten die nooit voor je klaarstonden en nu ineens dingen gaan posten over jouw situatie”, schrijft de zangers op Instagram.

De popster is er duidelijk niet van gediend dat sommige kennissen en familieleden haar nu willen steunen, maar voorheen nooit iets van zich lieten horen. „Hoe durf je nu publiekelijk aan te geven dat je om mij geeft? Was jij er dan toen ik er bijna aan ten onder ging?” Britney is verwikkeld in een langdurige strijd om het curatorschap van haar vader te ontbinden. In dit proces voelt ze zich in de steek gelaten, schrijft ze. „En nu zeg je alleen maar iets om je eigen hachje te redden. Hoe durf je!”



Britney wil vader aanklagen

Het is niet duidelijk aan wie de post van Britney precies gericht is. Afgelopen week liet de zangeres weten dat ze haar vader wil aanklagen. Hij maakt volgens haar misbruik van zijn rol als bewindvoerder. „Ik wil vandaag aangifte doen tegen mijn vader en een onderzoek naar hem laten instellen”, zei ze tegen de rechter in Los Angeles tijdens een nieuwe zitting over het omstreden curatorschap. Volgens haar heeft haar hele familie nooit iets gedaan aan de situatie.

Sinds Britney’s inzinking in 2008, staat de zangers onder het toezicht van haar vader, Jamie Spears. Haar vader zou dan ook alles in haar leven bepalen, zowel zakelijk als privé.

Geen eigen advocaat kiezen

Als onderdeel van het curatorschap mocht Britney niet haar eigen advocaat kiezen. Maar op 14 juli besloot de rechtbank dat de zangers nu toch wel haar eigen advocaat mag kiezen. Dat moest via de rechtbank geregeld worden omdat Britney niet zelf over haar financiële zaken gaat en er dus afspraken gemaakt moesten worden over de betaling van de advocaten.

Volgens NBC news brak de zangeres in tranen uit toen de rechtbank haar verzoek inwilligde. Britney wil onder het curatorschap uit komen en weer zeggenschap hebben over haar leven. „Ik wil mijn leven terug.”