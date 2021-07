Deze lichaamsdelen vergeet iedereen in te smeren met zonnebrand (en dat moet je wel doen)

Dat je insmeren met zonnebrandcrème een must is (ja, óók als de zon niet schijnt), is niet nieuw. Maar dan hebben we het alleen nog niet gehad over waar je dat precies moet doen. Je benen en armen, je gezicht: tuurlijk, dat vergeet je niet. Maar wat dacht je van je oren, lippen en de onderkant van je voeten?

Dat zijn slechts een paar van de lichaamsdelen die je vaak vergeet in te smeren. En laat dat nou net niet de bedoeling zijn. Goed om te weten, met een zonnige zondag en meer zondagen op komst.

Lichaamsdelen insmeren met zonnebrand

Waar zonnebrandcrème vroeger echt vreselijk was (iets met je vader of moeder die je véél te dik insmeerden), begrijpen we nu maar al te goed waar het spul goed voor is. En dat niet alleen, tegenwoordig zijn er genoeg soorten en maten waardoor het ook een stuk fijner is om te gebruiken.

Anyway, déze lichaamsdelen moet je nooit vergeten in te smeren!



— Kim (@glitterpoep) April 6, 2020

1. Je oren

Grote kans dat je je gezicht nooit vergeet in te smeren, maar let je ook op je oren? Die twee dingen vangen net zoveel UV-straling als je gezicht, des te belangrijker om ze mee te nemen in je smeer-routine.

2. Je lippen

Hetzelfde geldt eigenlijk voor je lippen. En wie ooit haar of zijn lippen heeft verbrand, weet dat het echt geen pretje is. Daarnaast kunnen er ook korstjes op komen, niet bepaald fijn.

3. Je haar

Eerlijk is eerlijk, je haar krijgt niet wat het verdient. En dat terwijl de zon voor een hoop ellende kan zorgen. Pluizig haar, gespleten puntjes, droog, dun: allemaal gevolgen van zonschade aan je haar. Er zijn bijvoorbeeld speciale sprays voor je haar, waarmee je je lokken kunt beschermen tegen UV-straling.

4. Je hoofdhuid

Het plekje van je lichaam dat misschien wel de meeste zonnestralen ziet (mits je een petje of hoed draagt): je hoofdhuid. Tuurlijk is het niet fijn om een dikke zonnebrandcrème op je hoofdhuid te smeren, maar gelukkig bestaat er ook zoiets als een spray of poeder-variant. Of doe dus een hoed op.



5. De onderkant van je voeten

Je hoofdhuid ziet dus de meeste zonnestralen, maar er is ook een plekje dat je makkelijk vergeet. De onderkant van je voeten ziet dan misschien niet heel veel zon, maar als je op je buik ligt, is het wel degelijk nodig om te ze in te smeren.

6. Je ooglid (en onder je ogen)

Er is een handig trucje dat ervoor zorgt dat je geen risicogebied vergeet in te smeren. Onthoud dat je vooral dunne huid moet insmeren. En jawel, dan hebben we het ook over je ooglid. En het stukje ónder je ogen. Kijk natuurlijk wel even uit dat je het niet in je ogen smeert, en koop een speciale zonnebrandcrème voor de huid rond je ogen.

7. Je handen

Of je nou gaat lezen, wandelen of relaxen op een bootje: je handen zijn negen van de tien keer niet beschermd als je gaat zonnen. Vergeet ze dus zeker niet in te smeren!