Nieuwe Hotel New York van Disneyland Paris is walhalla voor Marvel-fans: zo ziet het eruit

Een groter contrast kan bijna niet: in het normaal zo rumoerige Disneyland Paris kon je de afgelopen acht maanden een speld horen vallen. Er klonk geen gegil beneden bij de Big Thunder Mountain, geen gelach vanuit de Pirates of the Caribbean of gegriezel in de Panthom Manor. Toch zat niet iedereen stil; de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de opening van Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Een walhalla voor de Marvelfan.

Vraag je een woordvoerder van Disneyland Paris naar het afgelopen anderhalf jaar, dan krijg je positieve antwoorden. Ja, toen het park vorig jaar van maart tot juni dicht moest, „was iedereen ontwricht”. In juni 2020 heropende het park, niet wetende dat het eind oktober opnieuw de toegangspoorten moest sluiten. Nu, acht maanden later, is er opnieuw een feestelijke heropening. De zon schijnt, de stemming is positief. Ondanks de geschatte honderden miljoenen euro’s omzetverlies. „Disney is een sterk merk, we blijven fier overeind staan”, is het geluid.

Hotel New York in Disneyland Paris hangt vol Marvelkunst

Dat optimisme doorklinkt bij de ontwerpers van het nieuwe hotel dat is ingericht als een New Yorkse kunstgalerij. „Dit is het éérste hotel ter wereld dat helemaal in het teken staat van Marvelkunst”, zegt Thomas Muller, als we hem spreken in de lobby van het hotel. In het hotel hangen ruim 350 kunstwerken, geïnspireerd door Marvelstrips en -films.

De lobby is z’n favoriete ruimte: „Kijk hoe vet dit zwart-wit stripverhaal van The Avengers is”, glimlacht hij trots. Het heeft even geduurd: vanwege Covid-19 werd de opening een jaar uitgesteld. Muller is zelf groot Marvel-fan. Ant-Man is z’n favoriet, want „die is klein en doet grote dingen”. Lachend: „Net als ik.”

Marvelfans kunnen hun geluk in het hotel niet op. Je kunt op de foto met de hamer van Thor of in de schoenen staan van Iron Man. Stap je uit de lift, dan ontkom je niet aan de blik van Captain America, The Hulk of Ant-Man. En zelfs in het eten vind je Marveldetails: het dessert was in de vormen van de hamer van Thor en het Captain America-schild.

Nederlandse John Becker met kunst in het hotel

In het hotel hangt ook een kunstwerk van de Amsterdamse John Becker. Hij is een van de drie winnaars van Disney’s kunstwedstrijd, waarbij je met je eigen werk een plekje aan de muur van het hotel kon verdienen. De grafisch ontwerper was bij de opening en zag zijn werk voor het eerst hangen. „Heel gek”, zegt hij bescheiden als we voor zijn kunst staan. „Er hangt zoveel vet werk in het hotel, dat dit er ook gewoon tussen hangt, is wel heel tof.” Becker heeft in zijn kunstwerk als basis typografie gebruikt: de letters van New York. „Daartussendoor slingert Spiderman.”

Een dag eerder slingert Spiderman nog van het dak van het hotel. Terwijl het personeel enthousiast rondloopt met dienbladen vol cocktails, worden de aanwezige journalisten getrakteerd op een show zoals alleen Peter Benjamin Parker dat kan. Op de maat van de spannende muziek zwiert de superheld over de rechte lijnen (die doen denken aan de New Yorkse symmetrie) van het gebouw. Iedereen houdt zijn adem in, maar na een enkele minuten staat Spiderman weer veilig aan de grond. De spanning in het park is terug.

Hoe zit het met de maatregelen?

De veiligheid staat bij Disneyland Paris hoog in het vaandel. Zowel binnen als buiten (ja, ook in de achtbaan) is het dragen van een mondkapje verplicht voor bezoekers vanaf 6 jaar. „Alles om zowel de medewerkers als gasten optimale veiligheid te kunnen bieden”, aldus Disney. Door het park staan zo’n 2000 desinfectiezuilen en op de grond vind je bij de rijen stickers die je laten weten dat je een meter afstand moet houden. En knuffelen met Minnie, Mickey en Spiderman zit er voorlopig even niet in; op gepaste afstand met de characters op de foto kan natuurlijk wel.