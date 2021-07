Geëvacueerde mensen in Roermond mogen nog niet terug naar huis

De bewoners van zeker 550 huizen bij de Hambeek in Roermond kunnen vanavond waarschijnlijk nog niet terugkeren. Hoewel het waterpeil in onder andere de Maas weer langzaam zakt, kunnen dijken en kades nog bezwijken als gevolg van het lang aanhoudende hoogwater. Dat zegt de gemeente Roermond.

Politie en handhavers van de gemeente Roermond houden toezicht in het ontruimde gebied. Het hele gebied is afgezet en ramptoeristen worden geweerd. De waterstand wordt nog altijd nauwlettend in de gaten gehouden.

Wegen Roermond nog overstroomd

Ook worden er nog steeds nooddijken opgeworpen met zandzakken. Veel vrijwilligers helpen de hulpdiensten. Een deel van het gebied en een aantal wegen, zoals de verderop gelegen Maastrichterweg, zijn overstroomd en afgesloten. Ook sportvelden liggen onder water.

Het waterpeil van de Maas, de Geul en de Gulp in Zuid-Limburg zakt gestaag. De waterafvoer van de Maas bij Sint Pieter in Maastricht is zaterdagmiddag minder dan 2.000 kubieke meter per seconde. Naar verwachting bedraagt de waterafvoer om aan het einde van de middag uur 1.750 kuub per seconde.

‘Acuut gevaar voor dijkdoorbraak Zuid-Limburg geweken’

In de regio Zuid-Limburg konden de meeste geëvacueerde mensen daarom vanaf vanmorgen 06.00 uur wel weer terug naar hun woningen. Het acute gevaar voor een dijkdoorbraak is daar geweken. Maar dat betekent niet dat er in de getroffen gebieden geen overlast meer is, waarschuwt de veiligheidsregio. „Kelders, maar ook andere delen van woningen, straten en weiland staan in veel gevallen nog onder water”, schrijft de veiligheidsregio op de website. „Een aantal inwoners kan helaas nog niet terug omdat er nog te veel water in hun huizen staat of omdat straten nog niet toegankelijk zijn.

De veiligheidsregio adviseert mensen die hun woning moesten verlaten om bij terugkomst goed te controleren of er mogelijke problemen zijn gas- en elektriciteitsinstallaties. Ook benadrukt de veiligheidsregio het niet verstandig is om meteen te beginnen met opruimen. Mensen krijgen het advies om eerst foto’s van de schade aan huizen of bezittingen te maken omdat dit later van belang is voor schadeclaims.