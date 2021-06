Hoe zit het met de nachtclubs? In deze Europese landen gaan ze open

Het nachtleven ligt de afgelopen tijd behoorlijk op z’n gat. Nachtclubs zijn inmiddels al meer dan een jaar dicht en tot in de late uurtje dansen zat er dit jaar niet in. Maar in sommige Europese landen komt er schot in de zaak.

Langzamerhand klinken geluiden over festivals die doorgaan en vakanties die we weer kunnen boeken. Maar het nachtelijke uitgaansleven heeft toch wel echt een behoorlijk deuk opgelopen. Het afgelopen jaar gebeurde er praktisch niks in nachtclubs. Het ziet er naar uit dat sommige Europese landen toch weer de deuren van discotheken openen. We sommen ze hieronder voor je op:

In deze Europese landen gaan nachtclubs weer open

Duitsland

Deze week openen in Duitsland de deuren op van The Distillery in het Duitse Leipzig. Hier mogen 200 enthousiastelingen naar binnen in plaats van de gebruikelijke 600. Maar zomaar binnen wandelen, wordt lastig. Feestgangers moeten twee verschillende coronatesten doen, die allebei negatief zijn. Eenmaal binnen is afstand niet meer nodig en mag het mondkapje af. Bezoekers die komen, stemmen ook in met de test die ze een week na het feestje nog moeten ondergaan. Organisatoren hopen hiermee de weg vrij te maken voor de heropening van nachtclubs.



VIDEO: A nightclub in Leipzig, Germany reopens for a few days as a pilot project, with 200 people allowed to party without masks and without social distancing, but only after presenting proof of two negative Covid-19 tests pic.twitter.com/vDqNPpq4Gx — Markets Today (@marketstodays) June 14, 2021

Spanje

In Spanje ziet het er wellicht momenteel het meest rooskleurig uit. Restaurants, cafés en discotheken kunnen maximaal tot drie uur ’s nacht openblijven. Maar dit is wel afhankelijk van het aantal besmettingen in de regio. De regionale overheden bepalen zelf sluitingstijden. Bij een niveau van drie of vier, wat betekent dat het om hoog risico gaat, is er geen nachtleven mogelijk. Als het om niveau één of twee (‘gemiddeld’ of ‘laag risico’) gaat, mag dit wel.

Niveau één betekent dat de helft van het gebruikelijke aantal bezoekers naar binnen mag in de nachtclub. Bij niveau twee is dit 33 procent van de bezoekers. In de regio’s Asturië en Cantabrië zijn clubs en bars tot 03.00 uur open. Dan geldt in Andalusië, Castilië en Léon, Extremadura, La Rioja en Valencia is de horeca een sluitingstijd om 02.00 uur ’s nachts. In Catalonië sluiten alle tenten om 01.00 uur, net als in de regio rond Madrid en Galicië. De eindtijd staat in Murcia, Baskenland, Aragon en de Balearen-eilanden op 0.00 uur. In Navarra is dit 23.oo uur. Volgens Twitteraars is dansen helaas niet toegestaan.



Nightclubs opened in Spain. No dancing allowed tho — dene (@ElliottDene) June 14, 2021

Verenigd Koninkrijk

Voor de Britten staat 21 juni op de agenda voor het openen van het nachtleven. Dan gaat het Verenigd Koninkrijk over op de laatste fase van de ‘exitstrategie’. Dit houdt in dat de beperkingen op sociale contacten worden losgelaten. Concertzalen en nachtclubs gaan dan ook weer open. Maar let op, men dient ten alle tijd rekening te houden met nieuwe corona-ontwikkelingen.



I went to the England game yesterday, the concourse area was packed like an indoor nightclub to be honest. Can’t see why clubs can’t open now @DjJasonBye — Simon Jones (@simon_sydney) June 14, 2021

Zwitserland

De Zwitserse regering wil eind deze maand de laatste coronamaatregelen versoepelen. Voor nu wil het land 28 juni de discotheken en nachtclubs opengooien. Maar hiervoor is wel een Covid0certificaat nodig, dat op 7 juni werd ingevoerd. Dat certificaat toont aan of iemand gevaccineerd is, een negatief testresultaat heeft of het virus recent heeft gehad en over antistoffen beschikt.



Switzerland will wind back more of its coronavirus measures from June 28th, including the outdoor mask requirement and rules for sports facilities, nightclubs and restaurants. https://t.co/Qc98BCozDK — The Local Switzerland (@TheLocalSwitz) June 14, 2021

Polen

Feestgangers kunnen in Polen wellicht 26 juni alweer dansen in een club of discotheek. Er geldt wel een limiet van 150 personen voor de nachtclubs.



Poland has announced the further loosening of coronavirus restrictions: – Larger numbers will be allowed in churches, hotels, gyms, cinemas, stadiums and public transport

– Nightclubs can reopen

– Cinemas and theatres can serve food and drink again https://t.co/d5TZqPSUtv — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) June 11, 2021

Tsjechië

In Tsjechië zagen de versoepelingen voor het nachtleven al sinds 31 mei het licht. Maar ook hier geldt dat een PCR-test noodzakelijk is voor entree.

Hoe zit het met de nachtclubs in Nederland?

Volgens het openingsplan van het kabinet ziet het er naar uit dat onze nachtclubs vanaf 30 juni weer open kunnen. Ook hier zullen voorwaarden gelden en toegangstesten nodig zijn.



