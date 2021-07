Weer in tweede helft van de zomer wordt… helaas nogal wisselvallig

Na de extreme regen van afgelopen weken, worden ook in de tweede helft van de zomer regelmatig buien verwacht. Voor de zonaanbidders: helaas, het wordt voorlopig wat wisselvallig.

Halverwege augustus neemt de kans op zonnig, droog en warm zomerweer wel toe. Deze verwachting heb je overigens niet te danken aan Metro’s huis-, tuin- en keukenvoorspeller, maar van de dienst Weerlonline.

Wisselvallig weer gaat enkele weken duren

Voordat het opnieuw wisselvallig wordt, is het deze week aangenaam zomerweer. Daarbij blijft het overwegend droog en schijnt de zon geregeld. Met 19-24 graden is de temperatuur heel normaal voor de tijd van het jaar.



Goedemorgen! De nieuwe week start vandaag met een mix van zonnige perioden en stapelwolken ⛅️ Alle details voor vandaag lees je hier:https://t.co/HNgsQNB5Su pic.twitter.com/l3t3WptdVW — Weeronline (@weeronline) July 19, 2021

Volgend weekend breekt weer een wisselvallige periode aan die een aantal weken kan duren. Compleet verregende weken worden het niet, want tussen de buien door zijn er ook geregeld droge perioden met een aangenaam zonnetje. Met 20 tot 25 graden blijft het normaal Nederlands zomerweer. Op een aantal dagen kan het wel warmer, of iets koeler zijn, maar deze dagen zijn duidelijk in de minderheid.

Let op augustus, dan wordt het alsnog echt zomer

Halverwege augustus neemt de kans op zomers weer opnieuw toe. Dat komt doordat hogedrukgebieden zich in de buurt van Nederland nestelen.

Dat is natuurlijk heerlijk voor de zonliefhebber, want tot nu toe is het een zomer van ‘ups’ en ‘downs’. Het lijkt alweer lang geleden, maar de regionale hittegolf van juni was nog maar een maandje terug. Die warmte verdween snel. Uiteraard door al die zware buien die over delen van Nederland trokken, met als dieptepunt de grote overstromingen in Limburg. Gelukkig mogen veel Limburgers, die hun huizen noodgedwongen moesten verlaten, terug naar huis en haard.

Zomer geeft mogelijk een toegift

Komt het nog goed met de zomer? Geen hitte, droogte en uitbundige zonneschijn meer? „Nee!”, meldt Weeronline. Halverwege augustus stijgt dus de kans op zomers weer. Denk daarbij aan temperaturen van 25 graden of meer en veel ruimte voor de zon. De zomer geeft mogelijk dus nog een toegift.”