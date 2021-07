Tien jaar cel voor vrouw die vriend dochters jarenlang liet misbruiken

De vrouw die het toeliet dat haar vriend jarenlang haar kinderen seksueel misbruikte, moet tien jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De 44-jarige vrouw uit Terneuzen wordt schuldig bevonden aan medeplichtigheid.

Het OM eiste eerder ook tien jaar cel tegen de veroordeelde Tanja D. De vrouw had een relatie met Pascal P., die eerder al werd veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het misbruik dat hij pleegde.

Misbruik: ‘Morbide bruidsschat’

D. liet P. haar dochters vanaf hun 8e jaar stelselmatig misbruiken. Tegenover de politie verklaarde ze nog dat ze bang was voor haar vriend. Op basis van onder meer Whatsappgesprekken heeft de rechtbank dat verworpen. D. wist ervan en stelde haar dochters zelfs beschikbaar.

Jarenlang zag D. toe hoe P. seks had met haar dochters. „Ze heeft op huiveringwekkende wijze meegewerkt aan misbruik van ongekende omvang en duur. D. heeft op extreme wijze haar kinderen en een vriendinnetje aan hun lot overgelaten.” De rechters spraken van een „morbide bruidsschat” voor P.

Parkeerplaatsen en parenclubs

P. misbruikte niet alleen de dochters van D., maar verkrachtte ook een vriendinnetje van de kinderen tijdens een vakantie op een bungalowpark. D. was daarvan op de hoogte. Verder liet P. de oudste dochter van D. ook door andere mannen misbruiken op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs.

„D. maakte het mogelijk”, stelde de Officier van Justitie eerder al. „De laatste vluchtweg van de kinderen werd afgekapt. Ze werden ingekapseld in een zieke relatie tussen D. en P.” De rechtbank ging daarin mee. „Ze wist van het misbruik, heeft actief bijgedragen en niets gedaan om het te stoppen”, zei de rechter. „Dat ze het goed vond dat P. seks had met haar dochters was essentieel voor het misbruik. Ze heeft haar dochters telkens willens en wetens ter beschikking gesteld en was volledig toegewijd aan het misbruik door P.”

Schadevergoeding

D. was naast medeplichtigheid aan misbruik ook in het bezit van kinderporno. Ze moet naast haar gevangenisstraf ook 175.000 euro schadevergoeding betalen aan haar dochters en 5000 euro aan het vriendinnetje.