Ontsnapte kudde olifanten raast door dorpen in 500 km-lange tocht door China

Een ontsnapte kudde olifanten laat in Zuid-China een spoor van vernielingen achter. De dieren legden de afgelopen dagen zo’n 500 kilometer af door het land en zorgen voor behoorlijk wat onrust bij inwoners.

De kudde bestaat uit vijftien Aziatische olifanten die onderweg het een en ander opeten of kapot maken. Dat schrijft de Britse krant The Guardian vandaag. De afgelopen dagen lieten de ontsnapte beesten zich behoorlijk gaan. Zo eten ze hele maisvelden op en verpulveren ze schuren.

Maar dat is nog niet alles. Ze zijn dreigend naar bewoners toe en verwoestten ook een waterreservoir. De Chinese omroep CCTV maakte beelden van de kudde dieren. De Aziatische olifant is een beschermd diersoort in China. Hoe deze kudde uit het reservaat in Xishuangbanna kon ontsnappen is onduidelijk. Xishuangbanna ligt in de provincie Yunnan van China. Sinds april legden de dieren een afstand van 500 km af. Bewoners en autoriteiten volgen de tocht van de olifanten nauwlettend. Honderden mensen proberen ervoor te zorgen dat de dieren de openbare veiligheid niet verstoren.

Het overheidsorgaan van Yunnan meldde gisteren dat de kudde zo’n 20 km van de provinciehoofdstad Kunming was. Daar wonen miljoenen mensen. De olifanten richtten sinds half april behoorlijk wat schade aan. Zo vernielden ze zo’n 56 hectare aan gewassen. Naar schatting bedraagt die schade 6,8 miljoen yuan, wat op zo’n 875.000 euro neerkomt. Tot nu toe vielen er nog geen slachtoffers. De lokale bevolking probeert de dieren met voedsel de juiste kant op te lokken en blokkeert wegen met vrachtwagens.



🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021

Aziatische olifanten in Zuid-China

In Yunnan leven ongeveer 300 wilde olifanten. In de jaren tachtig waren dit er 193. De afgelopen jaren klonken meer meldingen van de dieren die zich in de bewoonde wereld begaven. Dergelijke olifanten wandelden door dorpen en vernielden gewassen.

De Aziatische olifant is kleiner dan de Afrikaanse variant en wordt gemiddeld zestig jaar oud in het wild. Het dier leeft in landen als Cambodja, Zuid-China, India, Laos, Maleisië, Myanmar, Nepal, Thailand en Vietnam. In Zuid-China leeft een kleine populatie. De grootste bedreiging voor het dier is de mens. De zoogdieren hebben een groot leefgebied nodig, zoals bossen voor voedsel. Deze bossen worden veelal door mensen gekapt.