Hevig onweer of mensenwerk? Raadsel rond achttien dode olifanten in India

In India zijn achttien olifanten omgekomen na te zijn getroffen door de bliksem. Tenminste, dat is het eerste vermoeden. Autoriteiten stellen echter nog een onderzoek in. Achttien van zulke dode dieren is namelijk wel héél veel.

De kudde dode olifanten werd aangetroffen in een natuurpark in de streek Nagaon. Veertien van de dieren lagen samen op een heuvel in de deelstaat Assam en vier andere olifanten werden levenloos in het bos gevonden. De eerste tekenen wijzen erop dat ze door een blikseminslag om het leven zijn gekomen. Onder de slachtoffers waren ook vijf kalfjes.

Verbrande bomen

Mensen die in het gebied wonen gaven aan dat het woensdagavond noodweer was in en rond het natuurgebied. Een parkwachter liet weten dat hij een aantal verbrande bomen zag in de omgeving van de dode olifanten. En dus gaat natuurminister Parimal Suklabaidya in eerste instantie ook uit van een blikseminslag.

Toch willen autoriteiten dat er een onderzoek wordt ingesteld. Daarom is er een zoektocht en verder onderzoek gaande in het wildpark. Ook wordt op alle dieren autopsie uitgevoerd. Dat er zoveel olifanten tegelijk sterven vinden milieubeschermers verdacht. Ze zijn bang dat de olifanten misschien wel vergiftigd zijn.

Aantal dode olifanten verdacht

Er zijn in India, waar Aziatische olifanten in het wild leven, vaker olifanten omgekomen door een blikseminslag. Zo vonden vrij recent nog vijf van de gigantische dieren de dood in de deelstaat West-Bengalen door blikseminslagen. Maar achttien tegelijk, dat vindt het hoofd van het natuurbeheer in Assam wel heel erg veel.

Dodelijke confrontaties

De autopsie op de dikhuiden moet uitwijzen of een vergiftiging inderdaad het geval is, of dat de bliksem vernietigend heeft toegeslagen. In India komen de olifanten regelmatig in het gedrag omdat mensen steeds vaker en dieper doordringen in het leefgebied van de beesten. Dat leidt tot confrontaties die aan beide kanten levens eisen.