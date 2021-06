Maartje & Kine geven deurmatconcerten voor iedereen die door corona een jaar thuiszit

Een deurmatconcert voor al die thuiswerkers. Voor al die mensen die door corona ruim een jaar zitten te videocallen in colbert en pyjamabroek. Voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat bedacht het muzikaal comedyduo Maartje & Kine.

Inmiddels zijn zij in heel Nederland ruim vijftig deurmatconcerten onderweg. Het is een tijd van mooie initiatieven, zoals gisteren anderen bijvoorbeeld een bioscoop met bedden aankondigde.

De theaters zijn bijna weer open, maar waren lang dicht. Wat moesten Maartje de Boer (32) en Kine Håndlykken (35) toch met hun tijd? En met hun 21 (1!) instrumenten? Goed en creatief besteden natuurlijk. Met twee negatieve coronatesten op zak trokken zij in januari naar Kines moederland Noorwegen. Daar werd gewerkt aan hun nieuwe theaterprogramma Speelbeesten dat binnenkort en tot en met december te zien is. NTR ging mee en maakte er de inmiddels op televisie uitgezonden documentaire Maartje & Kine Buigen Niet van. Vervolgens werd het fenomeen – want dat dreigt het wel te worden – deurmatconcert bedacht. Oh ja, ondertussen traden zij bij het Eurovisie Songfestival nog even persoonlijk op voor de opvallende Noorse deelnemer Tix.

Deurmatconcert in Amsterdam

Vandaag stonden weer drie deurmatconcerten op het programma. Allemaal in Amsterdam deze keer, hoewel Maartje en Kine met hun opvallende Fordbus heel Nederland doorkruisen. „Zo’n coronajaar is natuurlijk heel zwaar”, zegt Kine in werkelijk perfect Nederlands. „Het opende echter onze ogen ook voor andere initiatieven.” Zoals het deurmatconcert dus. Vanmorgen om 10.00 uur kwam het grappige duo met zeer goed humeur al in de buurt van het Bos en Lommerplein in de hoofdstad aan. Daar wachtten Nynke en Edwin.

IT’er Nynke werkt al meer dan een jaar thuis en is twee of drie keer naar kantoor geweest („ik mis vooral de social talks“). Zij wordt gedetacheerd naar andere bedrijven, maar is letterlijk gedetacheerd naar haar eigen huiskamer. Edwin heeft al een tijd geen baan en is altijd om haar heen. En dan is er nog een dochter die haar opleiding door de coronacrisis online moet volgen. En verdient de hond ook nog wat aandacht. Tijd om Nynke te verrassen, vond haar man Edwin. Hij meldde zich bij Maartje en Kine voor een welverdiend deurmatconcert aan. Dat deden driehonderd andere Nederlanders ook, maar hij en Nynke werden gelukkig uitgekozen.

Deurmatconcert op de stoep

Het is op dit tijdstip een al werkelijk stralende dag, daar op een stoep naast afvalcontainers in Amsterdam. Een echt deurmatconcert zit er deze keer niet in. Nynke en Edwin wonen niet op de begane grond en Maartje moet bij twee van de drie songs toetsen spelen in de tourbus. „Verder dan de deurmat komen we bij de mensen niet hoor”, zegt diezelfde Maartje. „Je wilt geen superspreader worden ofzo.” De twee toe te zingen Amsterdammers mogen plaatsnemen in klaargezette stoeltjes. Met hun gezichten in de zon, alsof het er vandaag bij hoort. „Perfect zo”, vindt Kine. „We hebben soms ook in de stromende regen gestaan.”

De muziek en het gezang worden met veel dank door Nynke en Edwin aangenomen. Na één lied blijkt er een klik met Noorwegen te zijn. Edwin begint enthousiast te vertellen over de reis die hij en zijn echtgenote naar het Scandinavische land maakten. En dat hij de NTR-documentaire op tv heeft gezien. „Oh, zijn jullie dat?”, reageert zijn enthousiaste Nynke. Om haar Edwin vervolgens ook vriendelijk af te kappen. „We zitten hier om muziek te luisteren hè?”

Staande ovatie als dank

„Dit optreden duurt twee uur”, zegt Kine na het eerste nummer met een knipoog. Al worden het bij dit deurmatconcert ‘maar’ drie liedjes, Maartje en Kine worden na afloop getrakteerd op een staande ovatie. „Zooooo, dat is lang geleden dat we zo’n ovatie hebben gehad!”, straalt het muzikale duo. Nynke: „Ik vond dit superleuk. Echt heel erg leuk. De manier waarop jullie zijn gekleed… Jullie zijn zo vrolijk! Ik houd sowieso veel van muziek en dan hebben we nog prachtig weer ook. Wat een eer dat dit live en voor onze deur voor mij wordt gedaan.”

Maartje en Kine doen in deze tijd niets liever. „We hebben een bus en we hebben instrumenten. Er zijn mensen die veel meer onder corona te lijden hebben dan wij”, zegt Maartje. „Wij zijn samen en we zijn gezond. Dus kunnen we de deurmatconcerten mooi doen.” Kine: „Ik vind het gewoon kicken, het is echt een mooie en bijzondere tour. Ik ben na elk optreden weer blij.” Maartje: „Er is veel meer dan alleen maar de theaters langsgaan.”

Dan is het snel tijd om de stoeltjes in te klappen en de instrumenten in te laden. Het volgende deurmatconcert is al over 20 minuten in de Rivierenbuurt. Maartje en Kine spoeden zich ernaartoe. Nynke kruipt weer achter de thuiswerklaptop. Maar wel met nieuwe energie.

Meer informatie over Maartje & Kine en de speellijst voor de komende theatertour vind je hier.