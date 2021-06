Britse provincie wil buiten roken verbieden en volledig rookvrij worden

Tussen twee pints in de pub door even een sigaretje roken zit er voor Britten uit Oxfordshire binnenkort niet meer in. Het bestuur van het graafschap wil buiten roken volledig gaan verbieden.

Dat betekent dat je op het terras geen sigaretje meer mag opsteken en ook even naar buiten voor een rookpauze is niet meer toegestaan. Het bestuurlijke gebied wil uiteindelijk volledig rookvrij zijn in 2025. Daarnaast komen er ruimtes waardoor mensen zich gesterkt voelen om eens géén peukie op te steken.

Bevolking laten stoppen met roken

Het plan lag er al even maar liep door de pandemie vertraging op. Nu scheelt het dat ook in Engeland de horeca grotendeels dicht was, zodoende was het verbod nog niet echt nodig. De ‘county’ is hard bezig om de bevolking helemaal te laten stoppen met roken.

Op dit moment steekt zo’n 12 procent van de bevolking nog regelmatig een sigaret op. Lukt het om buiten roken illegaal te maken, dan rookt er naar schatting nog slechts 5 procent. Wanneer minder dan 5 procent van de bevolking rookt, mag Oxfordshire zichzelf officieel rookvrij noemen, meldt Metro UK. Om dit te bereiken wordt werkgevers geadviseerd om een rookpauze niet langer te accepteren. Ook de gezondheidszorg moet actiever adviseren dat rokers de tabakswaren links laten liggen.

Mocht je nu in het gebied zijn, dan kun je nog gewoon een sigaretje aansteken. Wanneer het verbod precies in moet gaan, is nog niet besloten. Chef gezondheid van de provincie, Ansaf Azhar, laat weten dat ze realiseren dat het gebied niet van de ene op de andere dag rookvrij zal zijn. „Het gaat erom dat we een omgeving creëren waarin roken niet vanzelfsprekend is.”

Meer rookvrije gebieden

Oxfordshire is niet de enige plek waar roken in de openbare ruimte aan banden wordt gelegd. In de Canadese provincie Quebec moet je minstens negen meter bij het terras vandaan gaan staan als je aan je nicotinebehoefte wilt voldoen. In Saskatchewan is het zelfs in alle publieke buitenruimten verboden. In Australië moet je vier meter verwijderd zijn van elke ingang die niet naar een woning leidt als je een peuk opsteekt. Ook daar mag je op het terras niet roken als er eten of drinken wordt geserveerd.

In Nederland mag roken op het terras nog wel. Wacht je op de trein, dan moet je de sigaretten nog even opbergen. Stations en perrons zijn volledig rookvrij. Ook kun je op stations geen sigaretten meer kopen. In supermarkten wordt dat straks ook onmogelijk. Vorig jaar stak zo’n 20 procent van onze bevolking regelmatig een sigaret op, bijna 15 procent rookte dagelijks. Dat is minder dan in 2014, volgens Trimbos rookte toen nog een kwart van de Nederlanders.