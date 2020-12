Olifant te koop: Namibië veilt 170 wilde exemplaren

Altijd al een olifant willen hebben? Dit is je kans. Namibië wil namelijk van zo’n 170 olifanten af en heeft daarom een nogal opvallend bericht in de krant geplaatst.

Het Afrikaanse land heeft een advertentie in het lokale New Era geplaatst, met daarin de oproep: ‘Kopers gezocht’. Volgens de advertentie, die het land in de staatskrant heeft geplaatst, neemt het aantal olifanten flink toe. Dat, in combinatie met droogte, is de reden dat de overheid van 170 olifanten af wil. Want, de toename in het aantal olifanten heeft voor flink wat meer incidenten tussen mensen en olifanten gezorgd. Door de droogte gaan olifanten op zoek naar water, waar ze lokale bevolking tegenkomen. Die ontmoetingen lopen niet altijd goed af.

Namibië probeert al tijden een goede balans te vinden tussen het beschermen van dieren als olifanten en neushoorns, die met uitsterven worden bedreigd, en het gevaar dat de dieren vormen als ze in de buurt komen van bewoond gebied. In 25 jaar tijd is het aantal olifanten in het landelijke reservaat van 7500 toegenomen tot wel 24000.

Namibië heeft strenge criteria

De overheid van het land wil de dieren veilen, schrijft The Guardian. Iedereen in Namibië (en daarbuiten) is welkom om een olifant te kopen. Er zijn wel strenge criteria aan verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld een terrein met een sterk hek hebben waar de dieren zullen verblijven. Buitenlandse kopers moeten aantonen dat de lokale autoriteiten de import van olifanten zullen toestaan.

Het Afrikaanse land heeft twee maanden terug ook al honderd buffels te koop aangeboden, om de druk op het grasland te verlagen. Vorig jaar werden duizend dieren geveild, toen het land geconfronteerd werd met erge droogte.

Vorig jaar zei Namibië het jagen en exporteren van dieren toe te willen staan, met het argument dat het geld dat dat zou opbrengen, zou kunnen helpen met het beschermen van de dieren. Het land zou zich willen terugtrekken uit internationale afspraken hierover.

