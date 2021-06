Vakantie in de zomer ziet er weer beter uit: Duitsland, Italië, Oostenrijk naar code geel

Liefhebbers van vakantie opgelet. Er komt goed nieuws – code geel – uit de populaire bestemmingen Duitsland, Oostenrijk en Italië.

Mensen kunnen later deze week weer op vakantie naar Duitsland, Oostenrijk en een groot deel van Italië. Het reisadvies voor deze landen gaat deze week van oranje naar geel. Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Mogelijk komen er nog meer gele landen bij.

Nieuw advies ministerie over vakantie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt nog deze week met een aanpassing van het reisadvies, aldus de bronnen. Onder meer het zuidelijke deel van Italië blijft nog op oranje, is de verwachting. Het reisadvies vind je onder meer hier:



We krijgen veel vragen over het geldende #reisadvies. Vanwege de vele reacties kunnen we helaas niet iedereen beantwoorden. We begrijpen dat de situatie frustrerend kan zijn. Weet dat alle berichten worden gelezen. Tip: Heb je deze pagina al gezien?

https://t.co/yNc3QgvXE3 — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) June 4, 2021

Code geel betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan. Na terugkeer uit een geel land is geen coronatest nodig en mensen hoeven ook niet in quarantaine hoeven.

Gisteren was er al nieuws over (vakanties naar) Spanje, Frankrijk en Marokko. Het gaat in steeds meer populaire gebieden de goede kant op voor deze zomer. Malta noteerde de afgelopen 24 uur voor het eerst in een jaar nul coronabesmettingen. In Nederland zaten we nog op 1465 gevallen, wat als laag en zeer positief wordt gezien. Hoe anders er soms op cijfers wordt gereageerd, liet Melbourne onlangs nog zien. De Australische hoofdstad (5 miljoen inwoners) had op één dag 12 besmettingen. Daarop ging Melbourne een week lang compleet in lockdown.

Politieke discussie over quarantaine

Over de verplichte quarantaine is in de Tweede Kamer vandaag net een discussie op gang gekomen. Linkse partijen en D66 hebben demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekritiseerd om de manier waarop de quarantaineplicht wordt gehandhaafd. SP-Kamerlid Peter Kwint verwijt het kabinet „laksigheid” door vliegverboden op te heffen. Dit terwijl het toezicht op de quarantaineplicht nog niet op orde was.

Tot de wet werd aangenomen waarmee de quarantaineplicht werd ingevoerd, gold voor verschillende landen een vliegverbod om het coronavirus en eventuele nieuwe mutaties buiten de deur te houden. Omdat volgens het Outbreak Management Team een goed gehandhaafd quarantainebeleid ongeveer even goed werkt, zou dat algemene verbod van tafel kunnen, stond in een advies.

Volgens SP en de Partij voor de Dieren is het vliegverbod ten onrechte geschrapt. Het zou beter zijn om het weer in te voeren. Peter Kwint zegt dat het kabinet „hele, hele zware” maatregelen heeft opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hij vindt het niet kunnen dat tegelijk mensen uit risicogebieden zonder een bekeuring te riskeren onder hun quarantaineplicht uit konden komen.