Vanaf 30 juni weer festivals: zonder 1,5 meter, mét toegangstest of vaccinatie

Festivalliefhebbers kunnen vandaag de vlag uithangen: er mag vanaf 30 juni weer gefeest worden! Evenementen zonder grote beperkingen zijn vanaf dan toegestaan. Mensen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden en er hoeft geen mondkapje op. Het gaat om evenementen waar je een toegangsbewijs voor nodig hebt. Bezoekers moeten zich laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Ook als je een bewijs hebt dat je recent corona hebt doorgemaakt, krijg je toegang.

Het kabinet heeft dit besluit vandaag genomen en baseert zich op de resultaten van de Field Lab-evenementen die de afgelopen maanden zijn georganiseerd. „Zij concludeerden onder meer dat alle type evenementen veilig kunnen plaatsvinden, wanneer er gebruik wordt gemaakt van een coronatest vooraf en van gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.” De coronatest die toegang biedt, mag maximaal 40 uur oud zijn.

Evenementen maximaal 24 uur

Tot 28 juli mogen de evenementen maximaal 24 uur duren, en geldt er een maximumaantal bezoekers van 25.000 per dag. Een maand later, vanaf eind juli, kunnen er weer meerdaagse evenementen met overnachting worden georganiseerd, zoals meerdaagse muziekfestivals. Dan vervalt ook het maximumaantal bezoekers. „Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf, maar ook tussentijds te testen”, aldus het ministerie.

Festivalbranche is opgelucht

De festivalbranche heeft opgelucht gereageerd op het besluit van het kabinet. Het tussentijds testen bij meerdaagse evenementen wordt nog wel „een logistieke uitdaging”, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), tegen het ANP.

„We zijn al bijna een jaar bezig om dit voor elkaar te krijgen. Het voelt bijna onwerkelijk dat het zover is”, reageert Schans op het kabinetsbesluit. „We zijn heel blij en dankbaar dat de overheid mee heeft gedacht en nauw betrokken was bij de Fieldlab-evenementen. Die uitkomsten hebben bijgedragen aan dit besluit.”

Over het testen heeft Schans een duidelijke mening: „Wij zijn geen voorstanders van verplicht testen, maar voorlopig is dat niet anders”, zegt Schans. „Dat is iets tijdelijks. En we begrijpen dat het publiek dat ervoor over heeft.”



Meerdaagse evenementen

Vanaf eind juli mag er nog meer en zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan. Wel adviseert het RIVM dan om niet alleen vooraf, maar ook tussentijds te testen. Volgens Schans wordt dat nog wel „een logistieke uitdaging”.

„Bij een meerdaags evenement als Lowlands betekent het dat bezoekers zich daar moeten laten testen. Dat geldt voor een paar duizend mensen”, kijkt hij alvast vooruit. „Er zal dan een aparte faciliteit ingericht moeten worden, vermoed ik. Maar daar vinden ze wel een oplossing op.”

Of er festivals zijn die in problemen komen omdat ze tot eind juli maar 25.000 mensen mogen ontvangen, weet Schans niet. Lowlands is pas in augustus en Down The Rabbit Hole is van juli naar 27 tot en met 29 augustus verplaatst.

Fieldlab Evenementen

Ook Fieldlab Evenementen heeft verheugd gereageerd op het kabinetsbesluit dat vanaf 30 juni zonder grote beperkingen weer evenementen zijn toegestaan. Marcel Elbertse, voorzitter van de stuurgroep, is trots dat de onderzoeksresultaten van Fieldlab aan de basis daarvan hebben gestaan.

„Het is mooi om te zien dat de door ons ontwikkelde maatregelenmatrix aan de basis staat van de aangepaste routekaart”, aldus Elbertse. „Dat is een grote erkenning voor het onderzoek onder leiding van hoofdonderzoeker Andreas Voss en het vele werk dat door het programmateam is verricht. Het is nu aan de evenementensector om hiermee aan de slag te gaan.”



Alternatieven voor 1,5 metermaatregel

Volgens Voss is er afgelopen maanden gezocht naar alternatieven voor de 1,5 metermaatregel. „Die hebben we, met de verscheidene wetenschappelijke partners, gevonden en samengevat in de matrix. Ik ben erg blij dat ons onderzoek en de adviezen hebben kunnen bijdragen aan dit besluit. Dit geeft meer mensen de kans weer eerder bij evenementen aanwezig te zijn. Dit geeft de maatschappij weer perspectief.”