Immunoloog Carla Peeters: ‘Schaf mondkapjesplicht per direct af’

Immunoloog Carla Peeters vindt dat de mondkapjesplicht per direct moet worden afgeschaft. In een schriftelijk pleidooi in HP/De Tijd somt zij een lijst aan wetenschappelijke bewijsstukken op, die het mondkapje volgens haar nadelig maken. Ze noemt de plicht zelfs „een falend gedragsexperiment”.

Ruim een half jaar dragen we in publieke binnenruimtes een mondkapje. Van het ziekenhuis tot aan scholen en van het ov tot aan de winkels. Ook hebben veel mensen tijdens hun werk een mondkapje de hele dag door op. Denk hierbij aan de kapper, de supermarktmedewerker of in sommige gevallen de serveerster. Volgens Peeters is het een kwalijke kwestie die grote gevolgen heeft voor mens en milieu.

Dalende cijfers, maar mondkapjes blijven

In een uitgebreid essay schrijft de immunoloog dat het (niet-)medische mondkapje het symbool is van de huidige coronacrisis. Waar we ons veiliger door voelen en die angst wegneemt. Volgens Peeters gaat het om een „controlemechanisme” en helpt het mondkapje niet tegen het coronavirus. Integendeel, „mondkapjes verzwakken het immuunsysteem”, zo schrijft de immunoloog. Peeters verwijst naar het aantal bezette ic-bedden en de dalende besmettingscijfers. Ook noemt ze het toenemende aantal gevaccineerden op. De immunologe begrijpt niet hoe het kan dat de mondkapjesplicht blijft gelden, ondanks deze cijfers.

De mondkapjesplicht valt onder de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Deze was geldig tot 1 juni 2021, maar wordt verlengd zonder besluit van de Tweede Kamer. De mondkapjes, anderhalvemetermaatregel en het handen wassen blijven gelden tot 1 september 2021.



Mondkapje schadelijk voor mens en milieu

De immunoloog schrijft dat er weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor het dragen van een mondkapje. Ze verwijst zelfs naar de term „schijnveiligheid”, die prof. dr. Jaap van Dissel voor de invoering de wereld in bracht. Volgens haar is de mondkapjesplicht geen medische, maar politieke keuze geweest. Door indirecte druk van bevolking en media. Ze schrijft: „In de samenleving ontstond een dynamiek waardoor het kabinet zei: ‘Laten we het toch maar doen’. Onder het mom: ‘Ook al draagt het niet veel bij, alle beetjes helpen’.”

Dan somt Peeters een reeks aan cijfers en onderzoeken op. Daarin legt ze uit dat het SARS-CoV-2-virus een seizoensgebonden virus is en deze vergelijkt ze met een griepvirus. Ook noemt ze de schadelijke stoffen die in de meeste mondkapjes zitten. Deze brengen volgens de immunologe schade toe aan mens en milieu. In de meeste uit China afkomstige maskers zitten „toxische stoffen, kankerverwekkende stoffen en zware metalen”. De stoffen die het afgelopen jaar door mondkapjes in het milieu belandden hebben 450 jaar nodig op te worden afgebroken. Ook kaart ze de vruchtbaarheidscrisis aan, waar Metro recentelijk ook over schreef. De stofjes in de mondkapjes hebben namelijk invloed op de vruchtbaarheid.

Mondkapjesplicht in andere landen

In Zwitserland, Portugal en Duitsland zijn voorbeelden van regio’s waar de mondkapjesplicht wordt afgeschaft. Volgens Peeters erkend een toenemend aantal rechters dat mondkapjes discutabel zijn. In haar essay haalt ze een aantal nationale en internationale voorbeelden aan.

„Het is tijd voor een herbezinning op het huidig gedragsexperiment en de wet mondkapjesplicht per direct in te trekken”, pleit de immunologe in de laatste alinea van haar stuk. Ze vervolgt: „Meerdere wetenschappelijke studies en andere analyses hebben herhaaldelijk aangetoond dat het dragen van mondkapjes de verspreiding van het virus niet verminderen.” Ook schrijft ze dat positief geteste mensen zonder klachten, zelden een besmettelijk virus verspreiden. Volgens haar is „de belangrijkste preventie voor Covid-19 bij klachten thuisblijven en het versterken van het immuunsysteem”.



Mondkapjesplicht in Duitsland

Vandaag werd ook bekend dat de Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn zicht uitspreekt over de afschaffing van de mondkapjesplicht. In Duitsland is het dragen van mondkapjes nu verplicht in afgesloten openbare ruimten, in het openbaar vervoer, in winkels en in drukke winkelstraten. Spahn vertelde in gesprek met de persgroep Funke dat nu het aantal gevallen van het virus sterk afneemt, Duitsland stap voor stap het dragen van mondkapjes kan laten vallen. In Denemarken is vandaag de mondkapjesplicht vrijwel geheel afgeschaft. Alleen wie in het openbaar vervoer geen zitplaats heeft, moet nog een kapje dragen.



