Oranjefan gaat viraal na wereldgoal Yarmolenko: ‘Ontroerend’

Een moment dat misschien door veel voetbalfans gemist is, gaat momenteel viraal op social media. Het gaat om een fragment uit de wedstrijd Nederland-Oekraïne, met een Nederlandse en Oekraïense fan in de hoofdrol.

Nederland kwam op een comfortabele 2-0 voorsprong tijdens haar openingswedstrijd op het EK. Comfortabel bleef het echter niet. In een paar minuten tijd maakten de Oekraïners er 2-2 van. De eerste goal viel echter niks op af te dingen.

Goal Yarmolenko

Aanvoerder Andriy Yarmolenko kwam vanaf de rechterflank naar binnen, kreeg te veel ruimte, en roste de bal van grote afstand in de kruising, buiten bereik van de graaiende vingertoppen van Oranje-doelman Maarten Stekelenburg.



🚀 Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

De wereldgoal kon door velen gewaardeerd worden, waaronder zelfs Nederlandse fans. Dat bleek uit de reactie van een fan in het stadion. Een juichende en springende Oekraïner op de tribune wordt vlak na het doelpunt in beeld genomen. Dat hij wat bier verspilt kan hem niet schelen.

Verbroederend gebaar

De man in het geel wordt omgeven door beteuterde Oranjefans, maar één Nederlander is sportief. Hij loopt naar de Oekraïense fan toe, steek zijn duim op en geeft hem daarna een hand, complimenterend en feliciterend met de goal van zijn aanvoerder. De uitbundige man geeft de Nederlander een knuffel.



The Dutch fan giving a thumbs-up, then a handshake and a ‘fair play, that was a belter’ to the celebrating Ukraine fan after the Yarmolenko goal is my tournament highlight so far pic.twitter.com/JVnbnnUcH9 — Scott Innes (@Flying_Inside) June 13, 2021

Het verbroederende gebaar werd door velen die baalden van de goal of in pure verwondering achterbleven, gemist. Maar het internet smult er inmiddels van. „Mijn hoogtepunt van het toernooi tot dusver”, noemt de Amerikaanse schrijver en stemacteur Scott Innes het.



Mijn favoriete moment van de heerlijke voetbalavond, gisteravond https://t.co/GeY9iTJkb4 — Sander (@Sander_1993) June 14, 2021

Nederlandse fan ontroert

Ook op veel grote voetbal- en sportplatformen krijgt het gebaar van de fan alle lof. En op Twitter zijn de mensen lyrisch. „Een klein gebaar. Een groots gebaar. Ontroerend”, noemt Lucie het. Een Poolse voetbalfan geniet van het respect. „Bij zulke evenementen moet de bal verbinden, niet verdelen. En hoe fijn is het om weer blije fans in het stadion te zien!”



Dutch directness done right https://t.co/pljv3eeRQi — Char (@charwrites_) June 14, 2021

Voor velen is de Nederlander een voorbeeld. „We zouden allemaal moeten leren zo te leven”, zegt Melvin. Massaal klinkt het vooral dat „dit is hoe voetbal hoort te zijn”. En misschien komt het ook een beetje door de schitterende pegel van Yarmolenko. „Zijn meesterwerk werd zelfs door de Nederlandse fans gewaardeerd”, constateert een Oekraïner.



