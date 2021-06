Lieve reacties op de naam van de pasgeboren dochter van prins Harry en Meghan Markle

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle maakten gisteren bekend via hun website dat Meghan vrijdag is bevallen van een meisje. En de naam die zij kozen, is een zoet eerbetoon aan zowel de oma als de overgrootoma van het kindje. Ze heet namelijk Lilibet Diana, roepnaam Lili. Diana is uiteraard naar Diana Spencer, Harry’s moeder. Lilibet is de bijnaam van koningin Elizabeth, zo werd ze in haar jeugd genoemd.

Sociale media stromen vol met lieve reacties op de naam, en vooral met veel felicitaties. Maar er zitten ook mensen tussen die maar wat graag de lolbroek uithangen. Waaronder Ellen Degeneres: „I am more than a Lilibet excited to meet you.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news. Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild. pic.twitter.com/dGVeRpd3pK — The Royal Family (@RoyalFamily) June 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Congratulations Meghan, Harry and Archie. Welcome to the world Lilibet! I am more than a Lilibet excited to meet you. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) June 6, 2021

Een ander vindt de twee namen die Harry en Meghan voor hun kinderen kozen meer lijken op een „stel Jamaicaanse grootouders” dan op babynamen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

lilibet and archie sounds more like a pair of jamaican grandparents than two babies lmaoooo — very important (@angelingivenchy) June 6, 2021

Maar al met al is ‘het volk’ heel positief. Vooral de verwijzing naar Diana zorgt voor een traan in menig oog.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lilibet Diana after the Queen and Princess Diana 🥺 stop it, i will cry — gabriella ⭐️ (@velvetgh0st) June 6, 2021

Dochter prins Harry en Meghan Markle

De kans dat Lilibet Diana ooit de troon bestijgt, is klein. Ze staat namelijk op de achtste plek als het om de troonopvolging gaat. Voor haar zijn nog opa prins Charles, ome prins William, de drie kinderen van William, prins Harry zelf en broer Archie aan de beurt.

Prins Harry en Meghan Markle hebben een tijd geleden ook ‘gebroken‘ met de koninklijke familie, maar met name van hun taken en titels deden ze afstand. Hun kinderen hoeven dus niet, zoals de kinderen van William en Kate dat wel moeten, op te draven bij elk belangrijk evenement. Ook hoeft Meghan haar kind niet te ‘showen’ bij het ziekenhuis, zoals Kate dat wel elke keer heeft gedaan. In de verklaring over de geboorte van Lilibet Diana staat dan ook dat moeder en kind het goed maken en „thuis beginnen te wennen”.

Het meisje werd vrijdag om 11.40 uur geboren in het Santa Barbara Cottage Ziekenhuis in Santa Barbara in Californië. Ze woog bij de geboorte iets meer dan zeven pond. „Ze is meer dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, en we blijven dankbaar voor de liefde en gebeden die we van over de hele wereld hebben gevoeld. Bedankt voor jullie voortdurende vriendelijkheid en steun in deze zeer speciale tijd voor onze familie”, is te lezen op de website.

Lilibet Diana

Vrijwel meteen toen Meghan Markle liet weten dat ze zwanger was, gingen de wedkantoren aan het werk. Zij wedden vaak bij koninklijke baby’s wat het geslacht wordt én hoe het zal heten. Voor Lili waren Alfie (als ze een jongen was) en Alexandra populair. Ook de naam Charles, of Charlie, deed het goed bij de bookmakers. Diana was ook een optie, maar stond niet zo hoog genoteerd als Alexandra. De verwachting was namelijk dat Meghan en Harry weer een naam met de A zouden kiezen.