Leeuwin in Indiase dierentuin overleden aan het coronavirus

Opmerkelijk nieuws vanuit het Indiase New Delhi. In het Arignar Anna Zoölogisch Park van Chennah in de staat Tamil Nadu is een leeuwin overleden aan coronavirus. Acht andere leeuwen testten ook positief op het coronavirus, meldde een functionaris van het dierenpark.

De leeuwin Neela was 9 jaar oud. Neela en de andere leeuwen in de groep vertoonden symptomen zoals een verminderde eetlust, een loopneus en af ​​en toe hoesten. De dierentuin nam monsters af en ontdekte dat de leeuwen besmet zijn met het coronavirus.

Besmetting

Hoe de dieren zijn besmet, weet het dierenpark niet. Het Arignar Anna Zoölogisch Park zegt alle Covid-19 richtlijnen te hebben gevolgd. De medewerkers van het dierenpark zijn al ingeënt tegen het virus. Twee onderzoeksinstituten doen nu nader onderzoek naar de besmetting van de leeuwen. De andere leeuwen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Het dierenpark hoeft zich geen zorgen te maken over besmetting van het publiek, dat is er namelijk sinds 20 april niet geweest. Dat omdat het aantal Covid-19 infecties in Tamil Nadu toenam tijdens de tweede golf van de pandemie.

Leeuwen besmet in andere Indiase dierentuin

Het Arignar Anna Zoölogisch Park is niet de eerste Indiase dierentuin waar corona opduikt bij de dieren. In mei raakten in Hyderabad (ook in India) ook acht Perzische leeuwen besmet met het Coronavirus. Deze leeuwen zijn behandeld tegen het virus.

Een persmededeling van het Ministerie van Milieu, Bos en Klimaatverandering over het voorval luidde: „De leeuwen verblijven nu in isolatie en worden verzorgd. De acht leeuwen reageren allemaal goed op de behandeling en zijn aan de beterende hand. Ze gedragen zich normaal en eten goed.”