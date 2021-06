Davina Michelle blaast Humberto-kijkers omver: ‘Beste zangeres van Nederland’

‘De beste zangeres van Nederland’ schoof gisteren aan bij Humberto. Althans, kijkers zijn overtuigd dat ze de beste zangeres van ons land is. Davina Michelle zong namelijk haar nummer Sweet Water, die ze ook tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival liet horen. Toen wisten mensen ook niet hoe snel ze hun waardering voor haar moesten uitspreken, en die situatie lijkt zich nu te herhalen.

De zangeres was aanwezig bij Humberto om het ook over een spectaculair optreden te hebben. Er staat namelijk iets heel bijzonders gepland. Aanstaande woensdag treedt ze op bij Hymn, een digitaal theater. En bij digitale shows kun je alles, maar dan ook alles uit de kast trekken om een „dikke show” neer te zetten voor de kijkers.

Davina Michelle bij Humberto

Hymn is dus een digitaal theater, waar artiesten een virtuele show kunnen neerzetten. Volgens Davina Michelle is zij de eerste die dit mag gaan doen, en daarvoor heeft ze dus grote plannen. „Het is bizar hoe dik deze show gaat zijn”, vertelt de zangeres enthousiast. Humberto zelf is ook al bijgepraat: „Dit gaat echt naar het volgende niveau: helikopters, Euromast, het is niet normaal wat je allemaal uit de kast haalt.”

En we krijgen ook alvast een voorproefje te zien: omringd door een tiental trommels staat Davina Michelle op het podium, terwijl je op de achtergrond haar nummer Beat Me hoort opkomen. Naast de zangeres zelf, de muziek en de trommels is er ook nog een hele lichtshow bij getoverd. „Zo!”, reageert Humberto. „Dit kan niet groter hè, bijna. En je moet nog zingen.”

Alhoewel het optreden digitaal is, dus via een stream te bekijken, zijn veel onderdelen echt. Bijvoorbeeld het eind: waarbij een helikopter bij de Euromast vliegt. Davina Michelle staat bovenop de toren, en de helikopter zweeft „drie meter voor d’r neus”, zegt initiatiefnemer van Hymn, Thomas de Vrij. Als dat al niet spannend genoeg was, moest ze ook nog zingen. Geheel toepasselijk brengt ze, vanaf de Euromast, Skyward ter ore. Woensdag is dus de show, je kunt nog kaartjes kopen.

Sweet Water

Ook voor Humberto heeft Michelle een optreden in petto, maar dan iets kleiner dan voor woensdag gepland staat. Net zoals op het Eurovisie Songfestival zingt ze haar nummer Sweet Water, dat een instant hit lijkt te zijn. Kijkers weten het in ieder geval zeker: dit is de beste zangeres van Nederland.



Davina Michelle zingt weer de sterren van de hemel met "Sweet water".. wat een stem en wat een sterk nummer. Kippenvel! #humberto pic.twitter.com/maUvQjcC9w — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) June 6, 2021



Wat een KNEITER van een talent is die #davinamichelle toch! Die stem is echt niet van deze wereld! Oh… en die Thomas van Hymn is ook echt een #hapje ❤️🥰 #humberto — Dirk Kranendonk (@KranendonkDirk) June 6, 2021



Na 't zien van Davina @HumbertoTan ben ik eruit, dit is de beste zangeres die Nederland heeft👌 #humberto — Sandra Bijl (@Sannietime) June 6, 2021

Richting het einde van het nummer huppelt Davina Michelle vrolijk de studio rond, en zingt ze een stuk van Sweet Water naast Humberto, die lachend in zijn handen klapt. En ondanks dat geren, blijft haar zang zuiver.

Wil je Humberto terugkijken? Dat kan hier. Davina Michelle’s optreden zie je hier.