Illegale migranten hebben de zeeroute naar Europa weer teruggevonden

Kustorganisaties van de Europese Unie melden dat de illegale migratie naar Europa weer is toegenomen. Hoewel de migratiecijfers vorig jaar historisch laag waren, is er het afgelopen half jaar een flinke toename in migranten te ontdekken.

De organisatie die de Europese grens- en kustwacht regelt is Frontex. Zij laten weten dat in de eerste vijf maanden de onwettige migratie een totaal van 47.100 gevallen betrof. In deze groep zaten zowel vluchtelingen voor economische, politieke of fysieke rampspoed als de zogenoemde ‘gelukszoekers’.

Het aantal illegale migranten is bijna 50 procent meer dan dat van vorig jaar over de eerste vijf maanden. Zo kwamen er in mei van 2021 ongeveer 10.500 migranten aan in Europa. Volgens de cijfers van Frontex is dat dus bijna verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Door corona weinig illegale migratie

In 2020 kende Europa een rustig jaar wat betreft de illegale migratie richting het continent. Bij tijd en wijle waren de verschillende nationale kust- en grenswachten wel actief. Maar van de beelden uit 2015 en de oproer die daarbij kwam kijken, was absoluut geen sprake. Sterker nog, Frontext en het Centraal Bureau voor de Statistiek lieten weten dat er een historisch dieptepunt in het aantal illegale migranten was.

De vele reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis zorgden voor een flinke kink in de kabel van mensensmokkelaars. Maar nu een groot deel van Zuid-Europa zich weer openstelt voor buitenlandse reizen, neemt ook de illegale migratie weer toe.

Populaire routes voor migranten naar Europa

De migranten bereiken vaak per gammele boot in vaak onmenselijke omstandigheden het vaste land van de Zuid-Europese landen. De route vanuit Noord-Afrika over het midden van de Middellandse Zee is het populairst bij migranten. Dit geldt dan voornamelijk voor migranten met de Tunesische en Bengalese nationaliteit, zo laat de Europese kustwacht weten.

Ook ontdekte Frontex op de westelijke zeeroute weer meer illegale migranten, voornamelijk Algerijnen en Marokkanen. Over de eerste vijf maanden van het jaar waren het er ruim 4550, 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op de oostelijke Middellandse Zee, waar vooral Syriërs en Turken het probeerden, nam het aantal opgemerkte migranten en vluchtelingen tussen begin dit jaar en mei juist af tot 6200 ten opzichte van vorig jaar.