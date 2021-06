Dit zijn de duurste steden ter wereld om te wonen (en dit de goedkoopste)

Asjchabad, Hong Kong of Beiroet voor de grootverdieners? Of wellicht Bisjkek, Lusaka of Tbilisi voor zij die minder te besteden hebben? De wereldranglijst van duurste steden om te wonen is wederom bekend. Veel steden in Europa stijgen op de ladder. Amsterdam zelfs met twintig plekken.

Dat onze hoofdstad geen goedkope is om in te wonen, is geen geheim. Maar volgens het Cost of Living onderzoek van adviesbureau Mercer, staat Amsterdam op de 44ste plek van duurste steden ter wereld. Een groot verschil met de positie van vorig jaar.

De top-3 van de wereldranglijst

Mercer doet jaarlijks onderzoek naar wereldsteden en het kostenplaatjes voor een verblijf. Voornamelijk bedoeld voor internationale bedrijven en het onderbrengen van expats. Wereldwijd onderzocht het bureau 400 steden, waarvan ze nu 209 steden belichten. Voor het onderzoek keken zij naar huisvesting, vervoer, voedsel, kleding, huishoudgoederen en vermaak. Maar deze lijst biedt ook een mooi inkijkje in een woonplaats over de grens. En of je dat überhaupt kunt betalen.

Aanvoerder van de lijst is de Turkmeense hoofdstad Asjchabad, waar het leven niet bepaald goedkoop blijkt. De stad wordt gevolgd door het Chinese Hong Kong. Op de derde plek het Libanese Beiroet. Eerder leidde Hong Kong drie jaar op rij het klassement, maar blijkbaar is het in Turkmenistan goed met de welvaart gesteld. Beiroet is een verrassende nieuwkomer in de koppositie. Eerder stond deze stad nog op de 45ste plek. Dit kan te wijten zijn aan de coronacrisis en een explosie in de haven van Beiroet. Daardoor kwam het land in een economische depressie. Dat verklaart de stijging.

Duurste steden van Europa

In Europa blijkt Zwitserland de broedplek voor dure steden. De Zwitserse steden Zürich (plaats 5), Genève (plaats 8) en Bern (plaats 10) domineren de top-10. Er zijn naast Amsterdam meerdere Europese steden die behoorlijk zijn gestegen in de lijst. Parijs (plaats 33) , Milaan (plaats 36) , Wenen (plaats 37) en Dublin (plaats 39) klommen behoorlijk wat plekken omhoog. Maar ook München, Brussel, Frankfurt, Oslo en Helsinki stegen minimaal 18 plaatsen. De grootste Europese stijger? Het Zweedse Stockholm steeg afgelopen jaar maar liefst 61 plaatsen omhoog (plaats 72).

Stijgingen op deze wereldranglijst hebben te maken met de positie van de valuta’s ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat betekent ook dat een aantal Amerikaanse steden plaats moesten maken voor andere wereldsteden. New York blijft de duurste Amerikaanse stad, maar verlaat wel de top-10 voor een 14de plek. Ook Los Angeles (plaats 20), San Francisco (plaats 25), Honolulu (plaats 43) en Chicago (plaats 45) daalden in positie. In Amerika schommelde de dollar behoorlijk tussen 2020 en 2021. De dalingen van de bovengenoemde steden zijn dan ook daar aan te wijten.

Nog even op een rijtje

De top-10 duurste steden ter wereld:

Asjchabad (Turkmenistan) Hong Kong (China) Beiroet (Libanon) Tokyo (Japan) Zürich (Zwitserland) Shanghai (China) Singapore (Singapore) Genève (Zwitserland) Beijing (China) Bern (Zwitserland)

Dit zijn de top-10 goedkoopste steden ter wereld: