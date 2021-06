Deze landen gaan binnenkort weer open voor (gevaccineerde) buitenlandse toeristen

De zomervakantie lijkt nu wel héél dichtbij te komen, zeker met het zonnige weer van de afgelopen dagen. Na een flinke tijd niet reizen, kijken we allemaal uit naar een weekje strand, of een fijne citytrip. Maar welke landen staan toe dat er buitenlandse toeristen op bezoek komen? En hoe? We hebben de landen die binnenkort ‘open’ gaan op een rij gezet voor je.

Landen open voor buitenlandse toeristen

Marokko: 15 juni

Marokko zat lange tijd potdicht, maar gaat binnenkort weer open voor buitenlandse toeristen. Vanaf 15 juni zijn reizigers weer welkom via de vliegvelden en havens van het land. Wel moet je gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test kunnen tonen. Als je uit een land komt waar nog veel besmettingen zijn, heb je naast een test ook een speciale vergunning nodig. Het is alleen nog niet bekend welke landen dat zijn.

Marokko was een aantal maanden voor een groot deel afgesloten van de buitenwereld. Reizigers uit Nederland mochten het land niet in en de Marokkaanse regering had alle rechtstreekse vluchten tussen Marokko en Nederland opgeschort. Ook met de ferry was reizen naar Marokko niet mogelijk. Maar sinds vorige maand is het land bezig met het versoepelen van de coronamaatregelen.

Frankrijk: 9 juni

Frankrijk kun je vanaf 9 juni weer bezoeken als buitenlandse toerist. Dat was al even bekend, maar mag alleen als je negatief getest of gevaccineerd bent, en dat moet je met een coronapaspoort kunnen aantonen. In Nederland zijn de coronapaspoorten nog niet ingevoerd, maar een ander soort gezondheidsverklaring telt ook. Denk bijvoorbeeld aan het certificaat dat je krijgt na een (commerciële) test. Je hoeft overigens geen PCR-test laten zien, een sneltest volstaat.

Een vakantie met allerlei beperkingen is niks aan, dus is Frankrijk ook bezig met het doorvoeren van versoepelingen. Zo geldt er nu nog een avondklok (van 21.00 tot 06.00 uur), maar die vervalt op 30 juni. En vanaf 9 juni gaat de avondklok pas in om 23.00 uur. Verder zullen de terrassen, musea, bioscopen, theaters, stadions en concertzalen ’s zomers weer open zijn.

Spanje: 7 juni

Vanaf vandaag ben je in Spanje van harte welkom, mits je bent gevaccineerd. Maar ook als je een negatieve PCR-test of sneltest kan laten zien, met certificaat, mag je het land binnenkomen. Die mag niet ouder zijn dan 48 uur. Eerst was dat 72 uur. Medio mei maakte de Spaanse premier Pedro Sánchez al bekend dat zijn land begin juni gevaccineerde reizigers zou verwelkomen. Britten mochten al eerder komen: vanaf 21 mei.

De belangrijkste reden voor Spanje om weer open te gaan, is geld. Het land haalt namelijk veel inkomsten uit toerisme, en is dat het afgelopen jaar nagenoeg kwijtgeraakt. Zestien procent van de bevolking zit zonder werk. Onder jongeren is dat cijfer hoger: 40 procent.



Reisadvies #Spanje: Vanaf 7 juni hebben reizigers uit Nederland (6+) een negatieve PCR-test of antigeentest nodig die binnen 48u voor aankomst is afgenomen. Dit was 72 uur. Advies blijft: reis alleen als dat noodzakelijk is. Meer informatie:https://t.co/1OcIA2jb3f — 24/7 BZ (@247BZ) June 6, 2021

Reisadvies

Let op: dat landen buitenlandse toeristen toelaten, is niet hetzelfde als een geel of groen reisadvies vanuit onze overheid. Veel van de bovenstaande landen zijn voor Nederland namelijk nog steeds oranje. Dat betekent dat je in quarantaine moet als je terugkeert. Ook een belangrijk punt: als je afreist naar een oranje land, ben je niet verzekerd.

Medio mei kwam de overheid al met een aangepast reisadvies voor een aantal landen en gebieden. Zo gingen bijvoorbeeld Finland, Ierland, Malta en Portugal (inclusief de Azoren en Madeira) van oranje naar geel. Een paar landen kregen zelfs een groen reisadvies: Saba en Sint Eustatius. Een aantal Griekse eilanden kreeg ook reisadvies geel, maar dat werd later weer teruggedraaid. Alle Nederlanders die daar op vakantie waren, gingen terug of namen de quarantaine voor lief. Als je benieuwd bent naar het reisadvies voor jouw bestemming, kijk dan hier.