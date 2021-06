Is de stempel van coronavaccin in het gele boekje straks een reisbewijs?

Het bekende gele boekje, waarin iemands vaccinaties staan, krijgt straks van GGD ook een coronastempel. Maar deze stempel, die je krijg na een coronavaccinatie, is geen officieel bewijs van inenting. Men dient een digitaal bewijs te tonen voor reizen.

Vandaag werd bekend dat de GGD’en de coronavaccinatie ook in het gele boekje zetten. Dit inentingenboekje wordt voornamelijk gebruikt door mensen die veel reizen. Hierin staat precies welke vaccinaties iemand kreeg. Maar dit moet men niet verwarren met het Europese vaccinatiebewijs, dat we in de volksmond ook wel coronapaspoort noemen.

Gele boekje is geen officieel bewijs van coronavaccin

Gevaccineerden dienen voor de zomervakantie het coronaspoort te laten zien. Dit wordt namelijk door alle landen in de EU erkent. Het bovengenoemde gele boekje wordt in veel landen niet geaccepteerd als bewijs van vaccinatie. Dat vertelt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid tegen nieuwssite NU.nl.

„Handig” noemt de woordvoerder het hele boekje wel, maar een reisbewijs, nee. „Voor de coronaprikken heeft het boekje in dat opzicht geen waarde”, aldus de woordvoerder. Dat betekent dat de stempel wellicht handig is voor gevaccineerden, maar je pas kunt reizen als je een digitaal Europees certificaat hebt.

Coronapaspoort is reisbewijs

Dat coronapaspoort is nog niet officieel rond. 15 juni vergadert de Europese Unie hierover en moet dit gaan gelden als standaard reisbewijs. Als alles rond is moet het digitale coronapaspoort vanaf 21 juni ingaan. Die laat je dus via je smartphone bij controles zien of een reiziger print de QR-code uit.

Het minister bevestigt dat iedere Nederlander die gevaccineerd is, het vaccinatiepaspoort voor de zomervakantie heeft. Wat nog niet helemaal duidelijk is, is hoe de aanpak voor landen buiten de EU is.

Het gele boekje, oftewel vaccinatieboekje, gebruiken reizigers al jaren. In sommige landen eist de regering prikken voor bepaalde ziekten. Denk aan gele koorts of hepatitis. De gezondheidsorganisatie WHO accepteert het gele boekje wel als bewijs van vaccinatie.