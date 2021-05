Van onderaan de lijst naar Europees gemiddelde: zo staat ons vaccinatietempo ervoor

Een tijd bungelden we onderaan de lijst als het om het vaccinatietempo ging. Maar sinds kort zijn we op Europees niveau gemiddeld. Dat betekent dat de vaccinatie van onze bevolking net zo snel verloopt als het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Volgens de laatste gegevens die de instantie heeft verwerkt, heeft 44,1 procent van de EU-burgers inmiddels ten minste één beschermende prik gekregen. Nederland zit daar met 44,9 procent een fractie boven.

Nederland op tiende plek

Op de ranglijst van de instantie staan 27 EU-landen. Nederland staat op plek tien, iets hoger dan het gemiddelde. Maar de percentages van de landen liggen erg dicht op elkaar. Cyprus heeft bijvoorbeeld 4,2 procent meer dan wij (49,1 procent), en staat op de vierde plek.

Daarnaast zijn de laatste meldingen nog niet meegenomen in het overzicht. Het kan dus zijn dat Nederland een paar procent(punten) mist. Op het coronadashboard van Rijksoverheid zijn de cijfers completer: er zijn in ons land ruim 9,2 miljoen doses van een coronavaccin toegediend. Op de ECDC-site stond de teller voor Nederland vandaag nog op ruim 8,8 miljoen. Het overzicht kan met zulke kleine marges dus snel achterhaald zijn.

Vaccinatietempo

En de winnaar in de Europese Unie? Malta. Daar is 63,6 procent van de bevolking is gevaccineerd. Zij hebben dus het hoogste vaccinatietempo. Hongarije staat op de tweede plek. Dat hebben ze deels te danken aan het gebruik van Russische en Chinese vaccins, die hebben ze op eigen houtje goedgekeurd. In de rest van de EU zijn die middelen niet toegelaten. Mede dankzij de extra vaccins heeft 61,7 procent van de Hongaarse 18-plussers een prik gehad.

Het Russische vaccin, Sputnik V., wordt mogelijk nog wel goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Daar werkt de instantie sinds maart aan. Finland is de hekkensluiter van de top drie, met 53 procent.

Totaalaantal toegediende vaccins

Wanneer we kijken naar het absolute aantal toegediende eerste doses, in plaats van hoeveel procent van de bevolking is gevaccineerd, verandert de lijst. Nederland staat dan op plek zes en Duitsland, dat de meeste inwoners heeft van de EU, staat op de eerste plek.

De grootste achterblijver is Bulgarije, waar volgens het ECDC-overzicht slechts 13,9 procent van de bevolking een eerste prik tegen het virus heeft gekregen. Roemenië is voorlaatste met 26,4 procent. Eén op de vijf EU-burgers is inmiddels volledig gevaccineerd. Dat wil voor de meeste vaccins zeggen dat ze twee prikken hebben ontvangen. Alleen bij het vaccin van Janssen volstaat één dosis.