Prikbonus: een zakcentje van de baas voor een vaccinatie? Dat mag

Een extra 500 euro bovenop je salaris als je je laat vaccineren? Dat kan blijkbaar. Juridisch gezien is het toegestaan om de werknemer te ‘belonen’ voor een vaccinatie. Of het ethisch verantwoord is, is nog maar de vraag.

Het vaccinatieprogramma draait momenteel op volle toeren. Toch blijven sommige mensen twijfelen of ze wel of niet het vaccin moeten nemen. Maar het blijkt wettelijk toegestaan dat bazen hun werknemers met een financiële bijdrage mogen motiveren. Dat vertelde rechtsbijstandverlener DAS aan nieuwszender BNR. Onder de noemer vaccinatie- of prikbonus zou dit straks in sommige bedrijven kunnen gebeuren.

Prikbonus juridisch toegestaan

„Arbeidsrechtelijk zijn er geen bepalingen die dat zouden verbieden”, vertelt jurist arbeidsrecht Pascal Besselink aan BNR. „Je ziet voor zo’n vaccinatiebonus geen juridische belemmering. Op het moment dat je die afspraak maakt, zijn er geen bezwaren”, zegt hij. Volgens hem is het niet in strijd met de AVG „zolang je het maar niet registreert”.

Wel benadrukt Besselink dat privacy technisch dit onderwerp wel voor hobbels kan zorgen. „Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Dat betekent dat je registreert welke werknemers gevaccineerd zijn. Dat mag dan niet.” Hij adviseert werkgevers dan ook om deze gegevens niet te registreren. „In gesprek gaan mag. Maar pas op met opvoeren van dwang of drang. Er is een grens.” Dan komt de ethische kant ter sprake. Besselink zegt: „Het gaat om een paar honderd euro. Die paar honderd euro kan ook voor een tweedeling op de werkvloer zorgen.” Hij denkt uiteindelijk dat het aantal werkgevers dat dit doet, minimaal blijft.

Vaccinatie niet de keuze van de baas

Sandra Bonestroo van rechtsbijstandverlener ARAG beaamt dat de prikbonus juridisch mag, maar vraagt zich wel af of het verstandig is. „Vaccinatie moet de keuze zijn van een medewerker, door een financiële prikkel kan hij verkeerde afweging maken. Bijvoorbeeld als een specialist een zieke werknemer afraadt zich te vaccineren.”