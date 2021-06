Deze landen willen ook tieners en kinderen vaccineren tegen coronavirus

Waar in ons land vandaag pas de mensen uit 1985 en 1986 aan de beurt komen voor een coronavaccinatie, zijn andere landen al bezig met het vaccineren van tieners en kinderen. Ook zijn er meerdere vaccins goedgekeurd (of bijna), om dat mee te doen.

Zo komen vanaf vandaag alle Duitsers vanaf 12 jaar in aanmerking voor een coronavaccin. En artsen verwachten dat mensen daar massaal op happen. Ze denken dat er een run op de vaccins zal ontstaan, en roepen hun landgenoten op geduld te hebben als ze niet meteen aan de beurt komen.

Ook Polen begint vandaag met het vaccineren van de bevolking vanaf 12 jaar. In Frankrijk komen kinderen vanaf 12 jaar half juni aan de beurt, in Spanje krijgen zij vanaf half augustus een prik. In de Verenigde Staten en Canada zijn ze al een tijd bezig met het vaccineren van de jongere bevolking.

Coronavaccinatie voor kinderen

Ook ons andere buurland, België, wil kinderen vaccineren tegen het coronavirus. Daar zijn ze wel iets ouder: het gaat om 16- en 17-jarigen. Dat maakte de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke recent bekend, na overleg met collega’s uit andere delen van het land. De ministers volgen het advies van de Belgische Taskforce Vaccinatie.

Jongeren worden doorgaans minder ziek van corona en belanden daardoor ook minder snel in het ziekenhuis. Toch denkt Beke dat het zinvol is om de groep te vaccineren. „Door zich te laten vaccineren, beschermen ze anderen en dragen ze bij aan groepsimmuniteit”, schrijft hij op Twitter. Ondanks dat ze minderjarig zijn, hoeven jongeren geen toestemming te vragen aan hun ouders om zich te laten vaccineren. Ze krijgen het vaccin aangeboden van Pfizer/BioNTech.



Na advies van de Taskforce Vaccinatie heeft de #IMC beslist om ook 16- en 17-jarigen een covid-vaccin aan te bieden. Door zich te laten vaccineren, beschermen ze anderen en dragen ze bij aan groepsimmuniteit! #SamenZomeren @dalle_benjamin Meer info?👇 https://t.co/Yh8v2JRPEn — Wouter Beke (@wbeke) June 5, 2021

China keurt Sinovac goed

China begint met een stuk jongere kinderen, zij willen namelijk inwoners vanaf 3 jaar oud vaccineren tegen het coronavirus. Ze hebben dan ook een speciaal vaccin goedgekeurd daarvoor, via een spoedprocedure. Het is de eerste keer dat een groot land de weg vrijmaakt voor het vaccineren van peuters tegen het coronavirus. Ze willen dat doen met het middel van Sinovac.

Uit onderzoek onder enkele honderden proefpersonen kwam naar voren dat het vaccin voor kinderen net zo veilig en effectief is als voor volwassenen, zei Sinovac-topman Yin Weidong tegen de Chinese staatstelevisie. Wanneer het land echt begint met het prikken van minderjarige Chinezen, is nog niet bekend.

Van Dissel: ‘Kinderen vaccineren heeft effect’

Alhoewel Nederland vooralsnog niet van plan is jonge kinderen in te enten, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel dat dat wel effect zal hebben. Als Nederlandse kinderen vanaf 12 jaar worden ingeënt, kan dat in de wintermaanden de verspreiding van het coronavirus met zo’n 15 procent remmen, vertelde Van Dissel aan het Algemeen Dagblad.

Wel is die beslissing volgens hem „aan de politiek”. De verwachting is dat ze snel een knoop zullen doorhakken daarover. Ze wachten het advies van de Gezondheidsraad af.



Vaccinatie voor ALLE kinderen vanaf 12 jaar:

Duitsland: vanaf 7 juni

Italië: vanaf 3 juni

Frankrijk: vanaf 15 juni

Nederland: "moeten we dat wel willen?" — Martin (@Dutchsheepdog) June 3, 2021

Moderna vraagt goedkeuring

Om kinderen te vaccineren, gebruiken de meeste landen het middel van Pfizer/BioNTech. Dat is onlangs goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau. Nu wil ook Moderna hun vaccin laten goedkeuren voor kinderen.

Bij de laatste proeven kregen ongeveer 2500 kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud het Moderna-vaccin toegediend. Niemand van hen liep het coronavirus op. Bovendien kregen ze geen ernstige bijwerkingen, het bleef beperkt tot onder meer hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de prikplek.