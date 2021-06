Moeder doet zich voor als 13-jarige dochter op school en haar insluiping gaat viraal

Een Amerikaanse moeder verkleedde zich als haar 13-jarige dochter en ging naar haar middelbare school. Daar deed zij zich een dag lang voor als het tienermeisje. Waarom? De vrouw wilde de veiligheid op haar dochters school onderzoeken.

Haar ervaringen legde ze vast op camera en inmiddels is de video viraal op het internet. De video van de 30-jarige Casey Garcia is inmiddels bijna 290.000 keer bekeken op YouTube. De uit Texas afkomstige moeder betrad in gele Marvel-hoodie, sneakers en jeans de gangen van haar dochters school, het San Elizario Independent School District. De conclusie van haar insluiping: „We hebben betere beveiliging op scholen nodig.” Uiteindelijk werd Garcia opgepakt voor haar actie.

Moeder vindt Amerikaanse scholen slecht beveiligd

Tijdens haar insluiping deed Garcia zich de hele dag voor als haar 13-jarige dochter. Ze filmde alle lessen die ze op haar school volgde. In de video’s legt ze uit dat de zich zorgen maakt over de makkelijke toegang tot scholen. „Als ik dit kan, kunnen anderen dit ook.”

In een tweede video legt Garcia haar daden uit en noemt zij het zelf een „sociaal experiment”. Volgens haar zijn de Amerikaanse scholen niet goed beveiligd en dat baart haar zorgen. Zeker met het aantal schietpartijen op onderwijsstellingen in het land. „Leraren waren zo druk bezig met de studenten die online aanwezig waren dat ze geen aandacht meer schonken aan de studenten die fysiek in de les zaten”, aldus Garcia in de video.

Gearresteerd voor insluiping