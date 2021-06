Dag zon, hallo onweer: KNMI kondigt voor donderdag code geel af

Zit je vandaag op het terras, het strand of in het park? Geniet dan nog even intens van het zonnetje. Het is na vandaag namelijk even gedaan met de zonnestralen en er zijn onweersbuien op komst. Het KNMI geeft voor donderdag code geel af.

Dat het gister en vandaag warm was, is je waarschijnlijk niet ontgaan. Dinsdag was de eerste officiële zomerse dag van 2021, ruim twee weken later dan dat we gewend zijn. Vandaag varieerden de temperaturen tussen de 25 en 29 graden met hier en daar wat sluierbewolking.

KNMI: code geel en onweersbuien op komst

Maar goed, Nederland blijft Nederland en daar hoort nu eenmaal regen bij. Vanavond is er in het zuiden al een kleine kans op een onweersbui. In de rest van het land blijft het nog even droog. Maar morgen kunnen we onheilspellend weer verwachten. Het blijft de komende dagen wel warm, wat de kans op stevige buien en onweer vergroot.



Verwachting vandaag en morgen: Zonnig en warm. Morgenmiddag en -avond in de oostelijke helft van het land enkele stevige #onweersbuien. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/jNafdjgGbq — KNMI (@KNMI) June 2, 2021

Vooral landinwaarts staan hevige buien en onweer op de weersvoorspelling. Voor Brabant en de oostelijke provincies kondigt het KNMI donderdagmiddag en -avond code geel af. In korte tijd worden plaatselijke buien met hagel en mogelijk windstoten tot 60 kilometer per uur verwacht. Maar volgens meteorologen van Weerplaza kan het zo zijn dat het ene dorp overspoelt wordt met buien en het andere dorp niks merkt.

Na regen komt zonneschijn

Het lijkt erop dat de regio Amsterdam ontglipt aan de ernstige buien. Hooguit valt hier wat neerslag. In het westen verwachten de meteorologen zo’n 23 graden en in het oosten loopt dit op tot 26 graden. Voor de dagen daarna blijft het weer wisselvallig. Vrijdag staat aan het begin van de dag ons nog flink wat zon te wachten, maar later op de dag is er weer kans op buien en onweer. Zaterdag ziet de weersvoorspelling er hetzelfde uit. Daarna trakteert moeder natuur ons zondag weer op een zonnige en droge dag. Met temperaturen tussen de 20 en 25 graden.

Zeevonk aan de kust

Mocht je vannacht toevallig een wandeling over strand maken, kijk dan of je zeevonk kunt spotten. Langs de kust werd in de nacht van dinsdag of woensdag al veelal het blauwoplichtende fenomeen gezien. Vannacht is de kans nog groter omdat het vandaag extra warm was. Zeevonk is een alg dat een blauwe gloed in de zee geeft. Dit tafereel zorgt voor sprookjesachtige plaatjes langs de kust.



