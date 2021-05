Mensen nu echt klaar met Willem Engel: #StopWillemEngel gaat viraal

Willem Engel heeft zich de woede van een deel van Nederland (en België waarschijnlijk) op de hals gehaald. In België is Marc van Ranst (‘de Vlaamse Jaap van Dissel’) namelijk zo heftig bedreigd, dat hij moest onderduiken. Er is nu een klopjacht gaande naar de 46-jarige Jurgen C., een Belgische militair.

Gisternacht vond de politie onder meer een raketwerper en een machinegeweer in zijn auto. Op Twitter roepen mensen onder #StopWillemEngel het Openbaar Ministerie (OM) op om de Viruswaarheid-voorman te stoppen.

„Willem Engel moet nú van de straat. Met zijn uitspraken plaveit hij de weg voor aanslagen vanuit zijn achterban. Opruiing ten top, zoveelste keer!”, schrijft Nobert in zijn bericht, waarin hij ook het OM en het Landelijk Parket aanspreekt.



Willem Engel

Dit hele verhaal speelt zich af in België, maar Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft zichzelf weten te mengen in de situatie. Dat deed hij door te twitteren dat viroloog Van Ranst deze bedreigingen aan zichzelf te danken heeft. „Dit is wat Van Ranst zelf heeft gecreëerd. Opzettelijk mensen in een angst-terreur storten”, is te lezen in een screenshot. Onder #StopWillemEngel verzamelen mensen zich nu. Zij vinden dat Engel een halt toegeroepen moet worden, omdat hij zich, volgens hen, schuldig maakt aan opruiing.



En Van Ranst reageert zelf ook op de Viruswaarheid-voorman: „Laten we een kat een kat noemen, Willem: je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam.”



#StopWillemEngel

Nu gaan mensen dus los onder #StopWillemEngel, deze hashtag is al een tijdje trending. Zo maken veel mensen variaties op het logo van Viruswaarheid, waarbij ze ten eerste ‘waarheid’ doorstrepen. En dan volgt een zin als: „Al zijn de leugens van Viruswaarheid nog zo snel, ons rechtssysteem achterhaalt ze wel.” Of: „Willem Engel in de cel, vanuit daar vaccineren we hem wel.”



Vanaf vandaag mogen ook muziek- en dansscholen weer open. Dat is goed nieuws voor Engel, want hij is eigenlijk dansleraar. Iemand speelt daar onder #StopWillemEngel dan ook op in: „Echte wetenschappers zijn er meer dan genoeg, niemand die om de mening van een dansleraar vroeg.”



Aanslag Rutte ‘altijd een theoretische optie’

Mensen betrekken ook een eerdere video van de Viruswaarheid-voorman bij deze situatie. Hij praat daar over de podcast van Lange Frans, waarin de rapper het had over een moordaanslag op demissionair premier Mark Rutte. „Geen idee wat ik daarvan moet vinden”, begint Engel. „Tja, dat is altijd een theoretische optie, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen.”

Volgens Norbert moeten zulk soort uitspraken (over aanslagen en bedreigingen) juist altijd veroordeeld worden. „Zulke kwesties veroordeel je als normaal mens. Daar mag geen enkele deur op een kiertje staan. Net als bij Marc van Ranst.”



