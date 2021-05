Prominenten zijn er klaar mee: ‘Open culturele instellingen, de rest is ook open’

Dat de cultuursector nog steeds dicht is, terwijl veel andere sectoren wél open mogen, vindt een groep van 160 prominenten ‘onaanvaardbaar’. Zij vinden dan ook dat culturele instellingen zo snel mogelijk weer open moeten. Zo wordt „maatschappelijk en economisch verlies beperkt en kan het publiek weer genieten van cultuur”.

Dat staat in een ingezonden brief in de Volkskrant, ondertekend door een grote groep prominenten onder aanvoering van oud-NS-topman Roger van Boxtel.

Lockdown voor culturele instellingen ‘onaanvaardbaar’

Volgens de groep prominenten is het dus ‘onaanvaardbaar’ dat de lockdown voor culturele instellingen nog geldt. Pret- en dierenparken mogen bijvoorbeeld al wel weer gasten ontvangen. „Door de cultuursector nu achter aan te laten sluiten in de opening van de samenleving, wordt voorbijgegaan aan de enorme maatschappelijke waarde van die sector, die bovendien de motorolie is van de Nederlandse economie. Een economie die in grote mate steunt op toerisme, op een aantrekkelijk vestigingsklimaat, en op de behoefte om samen te werken, te wonen en te leven”, betogen de ondertekenaars. Vorige zomer is volgens hen al aangetoond dat culturele instellingen veilig kunnen werken met bestaande protocollen.

Daarom doen ze de oproep: „Als cultuurliefhebbers roepen wij het kabinet op om niet langer te wachten: open zo snel mogelijk de poorten van de cultuur!” Onder de 160 ondertekenaars zijn onder meer oud-burgemeesters Jozias van Aartsen en Job Cohen, journalisten Noraly Beyer en Frits Barend, voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Schiphol-topman Dick Benschop.

‘Cultuur behandeld als tijdverdrijf’

„Cultuur wordt tijdens deze crisis door het kabinet een beetje behandeld als tijdverdrijf, een luxe. Maar kunst is niet die ene voorstelling, of die ene expositie. Een sterke culturele omgeving levert stof tot denken en debat, en biedt geestelijke verrijking en weerbaarheid. Kunst is zuurstof voor de geest”, zegt Van Boxtel in een begeleidend interview in de Volkskrant. Hugo de Jonge heeft tijdens een persconferentie gezegd dat je ook een dvd kunt aanzetten, als je het theater mist. Een bezoekje is volgens hem niet broodnodig. En hij denkt ook dat mensen wel een dagje zonder museum kunnen. Maar Van Boxtel en de andere ondertekenaars spreken dat dus tegen.

Bij de meest recente versoepelingen was de cultuursector weer niet aan de beurt. Wel mogen we nu van 06.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds op het terras zitten. Van Boxtel klom na die persconferentie in de pen. „Ik ergerde me en ben iedereen in mijn balboekje gaan benaderen.” Hij zegt blij te zijn met het brede scala aan ondertekenaars. „Dat illustreert hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor de kunst.”