Protest Glasgow tegen gearresteerde immigranten: ‘Niet met Suikerfeest’

Honderden demonstranten in het Schotse Glasgow omsingelden gisteren een busje van de immigratiedienst. Dit uit protest voor het arresteren van twee Indiërs tijdens het Suikerfeest. Na zeven uur liet de Schotse politie de twee mannen vrij.

„Dit zijn onze buren. Laat ze gaan”, roept de menigte rondom het busje. Ook klinkt „jullie sollen met de verkeerde stad” onder de demonstranten. Dat schrijft The Guardian. Twee immigranten uitzetten op de dag van het Suikerfeest is volgens de demonstranten onmenselijk. Een betoger gaat zelfs onder het busje liggen. De Schotse politie rekt de boel niet langer en laat de twee Indiërs uiteindelijk vrij.



Police have released the men who were detained after a Home Office raid in Glasgow sparked protests. https://t.co/cKElDc3z9S pic.twitter.com/Iy2KT1B1tu — STV News (@STVNews) May 13, 2021

Glasgow protesteert tegen arrestatie tijdens Suikerfeest

Onder hard applaus en gejoel verlaten de twee het busje van de Britse immigratiedienst. Een menigte staat om de bus heen. De twee mannen maken dankgebaren naar de omstanders. De demonstranten waren het niet eens met aanpak van de immigratiedienst. Gister vierden veel moslims het Suikerfeest. De multiculturele buurt waar het protest plaats vond is „het hart van een grote moslimgemeenschap”, zegt de Schotse premier Nicola Sturgeon.



The @ukhomeoffice action today is creating a dangerous and unacceptable situation in Pollokshields. As local MSP, I am also seeking urgent answers from them – they must resolve this situation ASAP. https://t.co/aMGAe88M1J — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) May 13, 2021

De immigratiedienst arresteerde de Indiërs vanwege hun status. Volgens de demonstranten moet het Suikerfeest een vredig feest zijn. Premier Sturgeon vindt de vrijlating door de Schotse politie een wijs besluit. Ze beschuldigt de Britse regering van het creëren van een „gevaarlijke situatie”. In de buurt waar het protest plaatsvond, zijn veel coronabesmettingen.

Britse immigratiedienst verantwoordelijk

In Schotland is de Britse immigratiedienst verantwoordelijk voor zaken rondom immigranten en uitzettingen. Zij regelen dit in het hele Verenigde Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken verdacht de mannen van overtreding van de immigratiewet. Of de mannen dit daadwerkelijk deden is niet duidelijk.

Wafa Shashee, van de non-profitorganisatie de Scottish Refugee Council spreekt zich uit tegen The Guardian. „Ze dwingen mensen uit hun huizen op de eerste dag van het Suikerfeest. Dit toont een ernstig gebrek aan respect en bewustzijn voor de cultuur.”

‘Schotland aanpak rond immigranten zat’

Ze verbaast zich over de harde aanpak van het ministerie. „Het is beangstigend, intimiderend en onevenredig. Honderden mensen die op straat stonden, laten zien dat mensen in Schotland deze invallen beu zijn.” Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken was de actie gegrond.