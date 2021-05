Ophef na beelden met hamer doodgeslagen varkens in Britse varkensstal

Vol afschuw is in Groot-Brittannië gereageerd op beelden uit een varkensstal in Schotland. Op de beelden is te zien dat medewerkers de varkens op een gruwelijke manier mishandelen en doden.

De actiegroep Enimal Equality UK heeft donderdag de stiekem gemaakte beelden van de varkensstal naar buiten gebracht. Op de beelden is onder andere te zien hoe een varken op het hoofd wordt geslagen tot het dier dood is. Ook laten de beelden zien dat biggetjes tegen de betonnen vloer van de stal gesmeten worden. Verder zijn er in de stal ook zeugen met zware verwondingen. Zo is te zien dat sommige dieren organen uit hun lichaam hebben hangen.

‘Varkens moeten snel en humaan geëuthanaseerd worden’

De beelden hebben voor veel ophef gezorgd. Zo gaat de Britse branchevereniging voor de varkensindustrie onderzoek doen naar de situatie. Ook Quality Meat Scotland, die een bepaalde standaard voor varkensboeren wil stellen, heeft aangegeven een onderzoek in te stellen. „Dieren moeten met respect behandeld worden”, stelt de organisatie. „Varkens die niet via de normale manier sterven, moeten snel en humaan geëuthanaseerd worden door opgeleide en competente personen.”

The Times meldt dat de eigenaar van de stal waar de beelden zijn opgenomen in het bestuur zat van Quality Meat Scotland. De eigenaar schijnt zich na het zien van de beelden terug te hebben getrokken uit de organisatie. De varkensstal levert vlees aan onder andere Lidl en Tesco. Beide supermarkten zorgen ervoor dat vlees uit deze varkensstal niet meer in de winkels ligt.

Verantwoordelijkheid consumenten en supermarkten

The Scottish Farmer meldt dat boeren het een enorme stap terug vinden voor de industrie, die probeert een vertrouwensband met het publiek op te bouwen. „Incidenten zoals deze hebben een smet op de hele Schotse landbouw. De beelden laten overduidelijk onaanvaardbaar gedrag zien dat bij andere boeren net zo veel afschuw oproept als bij de consument”, vertelt een boer die liever anoniem wil blijven. „Dit soort incidenten zijn heel zeldzaam, maar we moeten er samen voor zorgen dat dit soort rotte appels uit de industrie verdwijnen.”

Een andere boer, die tevens werkzaam is als dierenarts, roept de supermarkten, de overheid en de consument op om meer verantwoordelijkheid te nemen. „Supermarkten en andere inkopers zetten producenten van vlees continu onder enorme druk. Ze willen dat de prijzen zo laag mogelijk blijven zodat het voedsel zo goedkoop mogelijk is, dat kan ervoor zorgen dat producenten op onaanvaardbare manier gaan bezuinigen.”