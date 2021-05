Nieuwe dinosaurussoort die kon ‘praten’ ontdekt in Mexico

Hij leefde 72 of 73 miljoen jaar geleden en tot dit jaar wist niemand van zijn bestaan af. De nieuwe dinosaurussoort heet Tlatolophus galorum en hij communiceerde middels geluiden. Dinoliefhebbers over de hele wereld zijn opgetogen over dit grote nieuws.

Paleontologen hebben een nieuwe soort dinosaurus ontdekt na de vondst van een 72 of 73 miljoen jaar oud fossiel in Noord-Mexico. Dit maakte het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) gisteren bekend. Het gaat om een grote herbivoor die door middel van geluid kon communiceren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Nacional | Los investigadores lograron determinar que sus restos pertenecen a una nueva especie: Tlatolophus galorum.https://t.co/QdbMCuQfHE — Digital News QR (@DigitalNewsQR) May 14, 2021

Dinosaurussoort

De Tlatolophus galorum, zoals de dinosauriërsoort is genoemd, werd in 2013 gevonden in de noordelijke deelstaat Coahuila. De resten zijn goed bewaard gebleven omdat de dinosauriër waarschijnlijk kort na zijn dood in het water bedekt werd met sediment, laat het INAH weten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

👏 — Karolina Twardosz | Semi-hiatus! (@Twarda8) May 12, 2021

Wetenschappers vonden aanvankelijk de staart van de prehistorische gigant. Naarmate de opgravingen vorderden werden ook 80 procent van de schedel, de kam, het dijbeen en de schouder blootgelegd. Die vondsten stelden de wetenschappers in staat om dit jaar te concluderen dat het om een niet eerder geïdentificeerde soort gaat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🦕 Los paleontólogos estiman que esta especie, el Tlatolophus galorum, vivió hace unos 72 millones de años https://t.co/KYmHNdxgZR — upday for Samsung ES (@updayESP) May 14, 2021

Oren

„We weten dat ze oren hadden waarmee ze geluiden met een lage frequentie konden opvangen”, stelt het INAH in een verklaring. „Dus ze moeten vreedzaam maar ook spraakzaam zijn geweest.” Want volgens de paleontologen konden de dinosauriërs „geluiden uitstoten om vijanden weg te jagen of voor voortplantingsdoeleinden”.

De naam Tlatolophus is afgeleid van het woord ‘tlahtolli’, wat ‘woord’ of ‘verklaring’ betekent in de inheemse Nahuatl-taal. ‘Lophus’ betekent kam in het Grieks, een verwijzing naar de 1,32 meter lange kam van het ontdekte exemplaar. Volgens het INAH lijkt de kam van de dinosauriër sterk op het symbool dat door Centraal-Amerikaanse volkeren werd gebruikt in manuscripten om communicatie en kennis uit te beelden.

Reacties Twitter

Op Twitter reageren dinoliefhebbers enthousiast op het grote nieuws. „Een hele mooie dag.Welkom Ttalolophus galorum. Gewoon wauw!”, schrijft iemand, met een foto van het skelet erbij. Vooral de schedel valt goed bij mensen. „Wat een prachtige schedel”, vat iemand het samen en een ander voelde meteen de drang er iets mee te doen. „De schedel ziet er zo lief uit dat ik het niet kon weerstaan”, waarna ze in het tekenpotlood klom:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tlatolophus galorum, in a very Atuchin style. The skull looks so lovely I couldn't resist. pic.twitter.com/UBVFJxeVhD — Khoi Nguyen 🇻🇳 (@AK_Balaur) May 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

pic.twitter.com/h0aZElTfsG — Royal Tyrrell Museum of Palaeontology (@RoyalTyrrell) May 11, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.