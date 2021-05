Willy (91) en Wim (93) praten over alles in Lang Leve de Liefde, ook over seks

Willy (91) en Wim (93) zijn de oudste deelnemers van het programma Lang Leve de Liefde. Het tweetal vertedert veel kijkers met hun gesprekken op televisie. Zo komt alles voorbij en praten de twee gemakkelijk over allerlei zaken uit het leven, ook seks.

En dat levert volgens veel kijkers mooie televisie op. De negentigplussers waagden een poging in het huis van Lang Leven de Liefde. Vrijgezelle deelnemers van het programma wagen een poging in het diepe en gaan direct samenwonen. Ze zitten minimaal 24 uur met elkaar in een huis en verlengen bij succes hun verblijf.



Wim en Willy! 🤩

Ik krijg die glimlach niet van mijn gezicht! 🎶#LLDL #LangLeveDeLiefde — @lice 🌺🍷 (@alicefun) May 12, 2021

Respectvolle date in Lang Leve de Liefde

Tussen Wim en Willy klikt het vanaf het begin. Uit hun gesprekken blijkt dat gezelschap in deze tijd, door de pandemie, niet altijd vanzelfsprekend is. Zo vertelt Wim, dat hij eigenlijk van „knuffelen houdt” en hij hoopt stiekem een beetje dat zijn date daar hetzelfde over denkt.

Een van de gesprekken der gesprekken in Lang Leve De Liefde gaat over ‘de slaapplaats’. Ook Willy en Wim bespreken of zij wel of niet het bed delen tijdens het programma. Wim slaapt liever in bed, vanwege zijn slechte heup. Een kwaaltje dat op zijn leeftijd nu eenmaal voorkomt en waar je tijdens een date ook rekening mee houdt. Wim zijn galante houding en respect voor zijn date zorgen voor lovende reacties op Twitter. Hij zegt: „Je kan rustig bij me gaan slapen, maar je kan er van op aan: ik zal je niet aanraken als je dat niet wil.” Willy stemt uiteindelijk in met een bescheiden nachtzoen.



“Tuurlijk blijf je er nog goed uit zien meisje,” zei de 93-jarige Wim tegen de 91-jarige Willy. Smelt.#lldl #langlevedeliefde pic.twitter.com/oVDBGOkghd — brendas (@stipspits) May 12, 2021



#lldl #LangLeveDeLiefde @SBS6 Willy van 91. Kijk dat is geweldig. Kippenvel!

Ze heeft zelf extra batterijen bij zich. Wel voor de gehoorapparaten 😀

Ach gut, een lieve man van 94 die Willy een compliment geeft. “ ik zou je geen 91 geven. — peterb67 (@pb6706) May 12, 2021

Wim en Willy bespreken seksleven

De negentigers praten verder in de aflevering uitvoerig over hun seksleven. Wat kijkers, vanwege de leeftijd van het tweetal, waarderen. Willy legt uit dat er al een tijd geen vrijer in haar bed lag. Dan kopt Wim hem in: „Vanavond kan daar verandering in komen.” Willy haalt ook nog even het gerucht uit de lucht dat men met negentig jaar zich niet meer druk maakt over seks. „Mensen zeggen: op onze leeftijd heb je daar totaal geen behoefte aan. Nou, zeg ik, dan heb je onze leeftijd nog niet”, aldus de 91-jarige vrouw.

Ook Wim legt uit dat die behoefte ook nog onder negentigjarigen leeft. Wel benadrukt hij dat het niet alleen om seks gaat in het leven. „Het kan zo zijn dat we elkaar op een gegeven moment aanraken en zeggen: nou, wat denk je ervan? Ik ben geen hitsige jongen meer van 25. Dat hoeft allemaal niet.”



Ik voel een nieuwe realityserie aankomen. Wim en Willy als opvolger van de Meilandjes #LLdL #LangLevedeLiefde — Annetje Schoolmeesters💚 (@HeyAnnetje) May 12, 2021

