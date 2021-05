Extra beveiliging voor DPG Media na dreiging van ‘Nederlandse rechts-extremisten’

Na de dreiging met een aanslag door waarschijnlijk ‘Nederlandse rechts-extremisten’ krijgt DPG Media extra beveiliging. DPG Media is een kranten- en televisiebedrijf dat zowel in Nederland als in België opereert. De dreiging was gericht tegen de Antwerpse tak, maar ook de Nederlandse kantoren krijgen extra beveiliging, met behulp van privé-bewaking.

Dat heeft een woordvoerster van DPG in België laten weten. „De kantoren in België en Nederland krijgen extra beveiliging. Omdat er in Nederland geen dreiging is geweest, wordt dit niet gedaan door de politie, maar we hebben uit voorzorg privé-bewaking ingeschakeld”, zegt de woordvoerster.

Gisteravond werd het hoofdkantoor van DPG Media in Antwerpen ontruimd. Onbekenden dreigen met een aanslag op het kantoor. Na enige tijd werd het pand weer vrijgegeven. In Nederland vallen onder meer De Volkskrant, Het Parool, het Algemeen Dagblad en NU.nl onder DPG Media.



Ik veroordeel ten strengste wat er vandaag gebeurd is bij @DPGMediaBE. Journalisten en mediabedrijven moeten altijd hun werk kunnen doen in veilige omstandigheden. pic.twitter.com/rdtdPZPlR8 — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) May 24, 2021

Dreiging DPG Media

Belgische media schrijven dat de dreiging afkomstig zou zijn van Nederlandse rechts-extremisten. Ze verwijzen daarbij naar bronnen binnen de politie. Het zou gaan om een groep die zich ‘Dutch Anonymous Freedom Fighters’ noemt. Een commando zou vanuit Nederland naar Antwerpen komen om een aanslag te plegen tegen DPG Media.

Nederlandse politieagenten waarschuwden hun Belgische collega’s daarvoor, schrijven de Belgische media ook. De landelijke eenheid van de politie in ons land kon daar gisteravond echter nog niks over zeggen.

De Belgische woordvoerster van DPG zegt nog geen verdere informatie te hebben gekregen over de bedreiging. „We hebben nog geen verdere details gekregen. We wachten het onderzoek door het parket af.”

Voortvluchtige Jürgen Conings

De Nederlandse extremisten dachten dat DPG Media meer zou weten over Marc van Ranst. Dat is een Belgische viroloog, die vanwege bedreigingen ondergedoken zit. De Nederlanders dachten dat het mediabedrijf zou weten waar hij zich schuilhoudt. Dat zei VTM-journalist Faroek Özgünes gisteren.

De bedreigingen richting Van Ranst komen van de voortvluchtige militair Jurgen Conings. Hij zou extreemrechtse sympathieën koesteren en de wapens zou willen opnemen tegen virologen en politici. Van Ranst trok vorige week nog in Nederland de aandacht met een twitterruzie met Willem Engel, een van de voormannen van het verzet tegen het Nederlandse coronabeleid. Conings staat inmiddels op de ‘wanted persons’-lijst van Interpol.



Ook deed de vriendin van Conings deed onlangs een emotionele oproep: „Jürgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers”. „Zorg dat het verhaal eindigt, dat het stopt”, smeekt Gwendy. „Voor mij, voor mijn familie. Bepaal zelf hoe, maar zorg dat het stopt.” Al dagen wordt er door 250 politieagenten en 150 zwaarbewapende militairen gezocht naar Conings. Op dit moment is de voortvluchtige militair nog altijd spoorloos.