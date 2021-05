Rutte over gekaapte Ryanair-vlucht: ‘Iedereen helemaal klaar met Loekasjenko’

Na de ‘kaping’ van een Ryanair-vlucht door Wit-Rusland, zijn de EU-leiders „echt helemaal klaar” met het Wit-Russische regime van president Aleksandr Loekasjenko. Dat zegt demissionair premier Mark Rutte. Daardoor waren ze het volgens hem ongekend snel eens over een gezamenlijk optreden tegen Minsk.

„Dit laat zien hoe ernstig we dit nemen”, zei Rutte na afloop van de eerste dag van de EU-top in Brussel. Die stond al gepland, maar kwam ineens in het teken te staan van Wit-Rusland. Wit-Rusland kaapte het passerende vliegtuig om de meereizende Wit-Russische dissident Roman Protasevitsj en zijn vriendin op te pakken. Die situatie vroeg om een antwoord van de EU.

Rutte: ‘Iedereen is klaar met Loekasjenko’

Rutte woont al bijna tien jaar lang de EU-top bij. Maar dat leiders het zo snel eens werden, heeft hij „op deze schaal niet eerder meegemaakt. Iedereen was er echt helemaal klaar mee.” Tweeënhalf uur lang discussieerden de EU-leiders over Wit-Rusland. Normaliter zitten er landen tussen die vanwege bijvoorbeeld economische belangen geen sancties willen invoeren. Maar zelfs zij stribbelden niet tegen tijdens de EU-top, zegt Rutte. „Misschien ook wel omdat Loekasjenko erin is geslaagd ons te verenigen met deze idiote actie.”

Rutte verzekert dat de sancties die de EU-landen willen invoeren, president Loekasjenko „wel heftig” zullen raken. Met name omdat de EU ook met economische sancties komt, die de grote staatsbedrijven moeten treffen waarmee in Wit-Rusland het geld wordt verdiend. „Het regime daar heeft natuurlijk zijn vingers in die staatsbedrijven zitten. Dat raakt aan de persoonlijke bankrekeningen van de top.”



Het is onacceptabel dat Belarus een passagiersvliegtuig van een EU maatschappij, vol met voornamelijk EU burgers op weg van de ene Europese hoofdstad naar de andere dwingt te landen om een passagier te arresteren. Hier spreken we vandaag uiteraard over tijdens de #EUCO. — Mark Rutte (@MinPres) May 24, 2021

KLM stopt met vliegen over Wit-Rusland

Na de kaping besloten meerdere luchtvaartmaatschappijen al dat ze niet meer over Wit-Rusland zouden vliegen. KLM bleef daar wel mee doorgaan, zeiden ze. Maar na een oproep van Rutte om daar toch mee te stoppen, gaan ook zij overstag. Voorlopig vliegen er dus geen toestellen van de Nederlandse maatschappij over het Oost-Europese land. Ook stoppen ze met de zogeheten code share-vluchten naar Minsk. Dat betekent dat ze geen passagiers vervoeren die tickets hebben van een andere luchtvaartmaatschappij.

Eerder op de dag zei KLM dat ze geen veiligheidsrisico zagen, na overleg met betrokken autoriteiten. Ze zouden het vluchtschema „normaal” voortzetten. Rutte noemt de Wit-Russische autoriteiten momenteel „zeer onbetrouwbaar” bij het beheer van hun luchtruim, dus geeft KLM „gehoor” aan zijn oproep.