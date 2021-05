BBC-journalist na kritiek (ook van William): ‘Ik heb Diana niet gekwetst’

Voormalig BBC-journalist Martin Bashir kon de afgelopen tijd rekenen op flink wat kritiek vanwege de manier waarop hij in 1995 met prinses Diana omging. Hij hield toen het omstreden interview met haar, en de manier waarop dat tot stand kwam, is niet helemaal zuiver. Hij zegt daar spijt van te hebben. Maar tegelijkertijd beklemtoont Bashir dat hij Diana nooit pijn heeft willen doen en dat volgens hem ook niet gedaan heeft.

Dat zegt Bashir vandaag in een interview met The Sunday Times. Dit is de eerste keer dat hij reageert op de ophef. In het interview sprak Diana openhartig over onder meer haar ongelukkige huwelijk met kroonprins Charles. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek eerder deze week dat Bashir misleidende informatie had gebruikt om Diana te verleiden tot het gesprek.



Excuses voor prins William en prins Harry

Bashir excuseert zich bij Diana’s zonen, William en Harry, voor de manier waarop hij haar heeft overgehaald. Ook betuigt hij spijt aan haar broer Charles Spencer. De journalist overtuigde Spencer om hem met haar in contact te brengen door vervalste bankafschriften te tonen. Hiermee werd de indruk gewekt dat mensen aan het Britse hof werden betaald om persoonlijke informatie over Diana door te spelen. „Maar dit had geen invloed op Diana, het had geen invloed op het interview.”

„De suggestie dat ik alleen verantwoordelijk ben is onredelijk en oneerlijk”, zegt Bashir. Diana stelde volgens hem voorwaarden voor het gesprek, en heeft na het interview nooit over de gang van zaken geklaagd. Maar Diana’s oudste zoon William vindt dat het interview nooit meer mag worden uitgezonden. Hij zegt ook dat de fouten van de BBC bijgedragen aan de verslechtering van het huwelijk van zijn ouders en heeft het „ontelbaar veel anderen gekwetst”.



Interview met Diana

De broer van Diana heeft de politie gevraagd het onderzoek naar de gang van zaken rond het interview te heropenen. Het vraaggesprek, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Diana en Charles gingen kort na de uitzending uit elkaar. Het gesprek betekende voor Bashir zijn doorbraak. De journalist vertrok vorige maand bij de BBC, volgens een verklaring om gezondheidsredenen.

William vervloekt in een videoboodschap de werkwijze van de BBC. „Het is verdrietig om te weten dat de fouten van de BBC significant hebben bijgedragen aan de angst, paranoia en isolatie die ik me van die laatste jaren met haar kan herinneren”, laat William in een videoboodschap weten. „Het was niet alleen een losgeslagen verslaggever die haar liet zakken, maar ook de BBC-leiding, die wegkeek in plaats van moeilijke vragen te stellen.”