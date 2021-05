Russische arts van Kremlincriticus Navalny vermist

De arts die de Russische activist Navalny behandelde na zijn vergiftiging, is vermist. Dat meldt de Russische politie. De dokter verliet vrijdag een jachtbasis in Omsk. Vanaf dat moment is er geen spoor van hem te bekennen.

Er gebeuren raadselachtige dingen rondom Aleksej Navalny. Afgelopen zomer werd hij vergiftigd. Daarna volgde een reeks aan incidenten bij de Russische Kremlincriticus. Reden daartoe is de uitgesproken mening die hij naar buiten brengt. Zijn kritische standpunten over het Kremlin en president Putin doen veel stof opwaaien.

‘Navalny niet vergiftigd’

De Russische arts Aleksandr Moerachovski behandelde Navalny in de beginperiode van zijn vergiftiging. Moerachovski verklaarde destijds dat Navalny niet was vergiftigd. Volgens hem leed de Kremlincriticus aan een zeldzame stofwisselingsstoornis en een lage bloedsuikerspiegel. Ook klinken in Rusland dubieuze geluiden over deze arts. Hij zou ervoor hebben gezorgd dat Navalny twee dagen later naar Berlijn vertrok. Dat schrijft de NOS. In Berlijn ving een Duitse maatschappelijke Navalny op. Hier verzorgden zij de activist totdat hij beter was. In november promoveerde Moerachovski tot hoofd van het regionale ministerie van Volksgezondheid. Volgens Navalny was dat een beloning voor zijn leugens en vervalsingen.

Dode artsen na verklaring

Twee andere betrokken artsen overleden afgelopen winter vlak na elkaar. Zij speelden ook een rol bij de behandeling van de vergiftigde criticus. Een daarvan was plaatsvervangend hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk. Hij overleed op 55-jarige leeftijd aan een hartaanval. Een maand later overleed een college door een beroerte.

Het gerucht gaat dat deze twee artsen betrokken waren bij een eerdere verklaring. Hierin verkondigden zij dat Navalny wel vergiftigd was. Die verklaring werd alleen snel ingetrokken en later ontkend. Hun dood zou samenhangen met hun betrokkenheid bij de eerste verklaring, schrijft de NOS.

Zoektocht naar vermiste arts

De zoektocht naar de vermiste Moerachovski loopt stroef en is nog steeds gaande. Russische media verkondigen dat de omgeving de zoektocht moeilijk maakt. Dit zou een lastig begaanbaar en moerassig gebied zijn.

De rechtbank veroordeelde Navalny in februari tot 2,5 jaar cel. Uit het oordeel bleek dat Navalny zijn voorwaardelijk vrijlating had geschonden. De criticus zat nog verwikkeld in een fraudezaak uit 2009. Met zijn bezoek aan Duitsland hield hij zich niet aan de voorwaarden. Waar de activist verbleef vanwege zijn vergiftiging. Navalny is er heilig van overtuigd dat zijn vergiftiging een opdracht van het Kremlin is.