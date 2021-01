Vier bondgenoten van Russische oppositieleider Navalni opgepakt

Vier bondgenoten van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni zijn vandaag opgepakt bij luchthaven Vnukovo in Moskou. Ze waren daar aanwezig om Navalni te begroeten na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij de afgelopen maanden herstelde van een vergiftiging.

Ivan Zhdanov, het hoofd van de anticorruptie stichting van Navalni, zei op Twitter dat belangrijke bondgenoot Ljoebov Sobol één van de vier arrestanten was. Op beelden van lokale journalisten was te zien dat de politie haar en de anderen afvoerden.

Navalni vertrok zondagmiddag per vliegtuig vanuit Berlijn naar de Russische hoofdstad. De Kremlincriticus verbleef in Duitsland om te herstellen nadat hij in eigen land was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld.

Gevangenisstraf

De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin dreigt bij terugkeer opgepakt te worden en riskeert volgens zijn advocaat een jarenlange gevangenisstraf. „Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon”, zei hij tegen verslaggevers toen hij aan boord van het vliegtuig ging. „Dit is het beste moment van de afgelopen vijf maanden. Ik voel me geweldig. Eindelijk keer ik terug naar mijn woonplaats.” De politicus wordt vergezeld door zijn vrouw en zijn woordvoerster.



De Russische autoriteiten hebben gezegd dat ze hem willen aanhouden. Ze verwijten Navalni dat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf die hem was opgelegd vanwege verduistering.

Opsporingslijst

De Russische gevangenisdienst bevestigde afgelopen week dat Navalni op een opsporingslijst staat. Hij zou hebben nagelaten zich regelmatig bij de autoriteiten te melden. Navalni heeft tegengeworpen dat hij zich niet kon melden omdat hij in Duitsland werd behandeld. Ook heeft hij steeds volgehouden dat zijn veroordeling onterecht was.

De politicus staat bekend als een doorn in het oog van het Kremlin. Hij werd vorig jaar plotseling erg ziek toen hij aan boord van een Russische binnenlandse vlucht was. Hij belandde eerst in een ziekenhuis in Siberië en is later overgebracht naar Duitsland. Daar stelden onderzoekers vast dat hij was vergiftigd met novitsjok. Onderzoekscollectief Bellingcat bracht later de Russische veiligheidsdienst FSB in verband met de vermeende moordpoging.