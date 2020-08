‘Russische criticus van Poetin dronk thee met gif erin’

Ben je het in Rusland niet eens met heb regime en uit je dat in grote media, dan moet je eigenlijk de rest van je leven over je schouder kijken. En nooit meer drinken van vreemden aannemen.

Zo is Aleksej Navalny nu vergiftigd. Dat zegt zijn woordvoerder op Twitter. De Russische Kremlincriticus en corruptiebestrijder is in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Woordvoerster Kira Jarmisj zegt at hij het bewustzijn al in het vliegtuig heeft verloren en nu op de intensive care ligt.

Gifthee

Volgens haar voelde de uitgesproken criticus van president Poetin zich vanochtend niet goed op een vlucht van Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte een landing in Omsk, waarna Navalny met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

De woordvoerder gaat ervan uit dat er gif in Navalny’s thee is gedaan. „Dat was het enige dat hij in de ochtend heeft gedronken”, schrijft ze. „Volgens artsen wordt gif in warme dranken sneller opgenomen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Russian opposition leader Alexei Navalny 'poisoned' https://t.co/1gRj1V5DvB — BBC News (World) (@BBCWorld) August 20, 2020

Lees hier wat Loekasjenko uit Wit-Rusland van het Westen vindt

Eerder ook al

Ze zegt dat de oppositieleider een jaar geleden in gevangenschap ook al eens werd vergiftigd. „Blijkbaar hebben ze nu hetzelfde met hem gedaan.”

Navalny zat vorig jaar augustus een celstraf uit van dertig dagen voor het aanzetten tot protest. Hij werd tijdens zijn detentie in het ziekenhuis behandeld vanwege zwellingen in zijn gezicht, oogproblemen en een branderige uitslag. Het ziekenhuis zei destijds dat sprake was van een allergische reactie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Terrible news. Russian opposition leader @navalny was apparently poisoned during his trip to Siberia. He is still unconscious in a hospital in Omsk. https://t.co/sUUjEBSr6g — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) August 20, 2020

Over Navalny

Sinds 2009 kreeg hij bekendheid in de Russische Federatie. Ook uitte hij zich steeds meer in de Russische media, als een criticus van de corruptie in Rusland, en in het bijzonder van de Russische leider Vladimir Poetin. Hij gebruikte zijn LiveJournalblog om massademonstraties te organiseren tegen corruptie en machtsmisbruik.

Hij levert ook regelmatig journalistieke bijdragen aan bladen als Forbes Russia. In een interview met Reuters in 2011 voorspelde hij dat het politieke systeem van Poetin zodanig is verzwakt door corruptie dat Rusland weleens een revolte in de stijl van de Arabische Lente zou kunnen krijgen in de komende vijf jaar.

Jongeren

In 2013 werd hij bij verkiezingen voor de burgemeester van Moskou tweede met 27 procent van de stemmen. Hij is vooral onder jonge Russen populair. De autoriteiten werken Navalni tegen met onder meer huiszoekingen in zijn kantoor en met beschuldigingen. Hij is onder meer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens fraude. Navalni is pas nog aangeklaagd omdat hij op internet een 93-jarige oorlogsveteraan zou hebben beledigd. In 2017 moest hij in een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje aan een oog laten opereren, nadat hij iemand een chemische stof in zijn gezicht had gegooid en hij aan een oog blind dreigde te worden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.