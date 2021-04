Ook medewerkers Navalny nu zwijgen opgelegd: ‘Ze zien ons als extremisten’

Niet alleen wordt het Navalny erg lastig gemaakt in Rusland, ook zijn medewerkers zijn nu aan de beurt. Dan wel geen gevangenschap voor hen, maar wel een verbod op alles waar ze mee bezig zijn en hierdoor monddood worden gemaakt, omdat ze vallen onder een ‘extremistische beweging’, volgens het OM.

Het Openbaar Ministerie in Moskou heeft de directe medewerkers van de gedetineerde oppositieleider Aleksej Navalny gelast al hun activiteiten voorlopig te stoppen. Zijn organisaties en campagnegroepen moeten worden stilgelegd tot een rechter uitspraak doet over de vraag of het om een extremistische beweging gaat. Dit heeft Navalny’s advocaat gezegd.

Medewerkers Navalny



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Illegitimate leaders fear their own people. https://t.co/Hr1CnXI2so — John Sipher (@john_sipher) April 25, 2021

Aanklagers willen dat de campagnemedewerkers van Navalny als extremistisch worden bestempeld. Ze willen dat die tot nader order niets meer op internet publiceren, geen demonstraties organiseren en niet deelnemen aan verkiezingen in het land. Ook Navalny’s Fonds ter bestrijding van corruptie moet de activiteiten staken.

Het besluit is tijdens een voorbereidende rechtszitting genomen. Het is niet bekend wanneer de zaak over het vermeende extremisme van de beweging rond Navalny voorkomt. Hij is al jaren een vooraanstaand bestrijder van corruptie en machtsmisbruik. Hij heeft daarom veel vijanden gemaakt, getuige ook meerdere aanslagen op hem.

Duitsland reageerde verontrust op het besluit van de autoriteiten. Een regeringswoordvoerder concludeerde dat antiterreurmiddelen worden ingezet om mensen aan te pakken met onwelgevallige politieke opvattingen. „Dat is compleet in strijd met de principes van de rechtsstaat.”

Navalny in strafkamp bij Moskou

Momenteel zit de Kremlincriticus een celstraf uit wegens verduistering die hij zou hebben gepleegd in 2009. Het proces tegen hem werd aangespannen toen hij dankzij internet politiek steeds meer op de voorgrond kon treden en aan invloed won. Hij hield de afgelopen weken een hongerstaking, maar is intussen weer gaan eten. Hij protesteerde tegen gebrekkig medisch toezicht in het strafkamp waar hij verblijft.

Mensen reageerden opgelucht op het einde van zijn hongerstaking. „Ik hoop dat hij deze nachtmerrie doorstaat. De wereld heeft hem nodig. Rusland heeft hem nodig”, verzuchtte iemand op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thank God. I pray he will live to see this nightmare through. The world needs him. Russia needs him.

🙏🙏🙏 — ElizabethR 👑 (@ElizabethRBess) April 23, 2021

‘Extremisten’

Medewerkers van Navalny vrezen voor de gevolgen als de rechtbank meegaat in de eis van het Openbaar Ministerie. „Ze bestempelen ons volgende week waarschijnlijk als extremisten. Dan bevriezen ze onze bankrekeningen, gooien ze onze panden dicht en maken ze onze offline-activiteiten in Rusland onmogelijk”, zei oppositielid Leonid Volkov onlangs in een interview. Over de behandeling van Navalny en hoe daar op wordt gereageerd, zegt hij dit: „Ik zou willen dat de internationale gemeenschap Poetin verantwoordelijk zou stellen voor wat er met Navalny gebeurt VOOR dat hij doodgaat.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

With all due respect, I would very much prefer that international community holds Putin accountable for everything that is happening to Navalny now BEFORE he dies. https://t.co/WiwJpbvCvy — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 19, 2021

Bondgenoten

Een bron rond het Kremlin voorspelde dat bondgenoten van Navalny het zwaar krijgen als ze de rechtszaak verliezen. „Dan moeten ze nieuwe manieren bedenken om met hun achterban te communiceren. Ze hebben dan tijd nodig om weer momentum te krijgen.”

Medewerkers van Navalny riskeren na zo’n uitspraak ook een celstraf als ze doorgaan met hun activiteiten. „Er belanden er waarschijnlijk maar een paar achter de tralies”, zei de bron tegen persbureau Reuters. „Dat zijn de echte heethoofden.”