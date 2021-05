Hondenweer! Vanavond code geel met regen, onweer en windstoten

Misschien zat je een paar uurtjes geleden nog op het terras en was het behoorlijk warm. Straks zien we hele andere weersomstandigheden voorbij komen. Het wordt namelijk hondenweer en het KNMI kondigt code geel af. Met een hoop onweer, regen en windstoten.

Nederland bewijst maar weer dat we niet uitgepraat raken over het weer. Met sneeuw in april, warmte in februari en de afgelopen week een behoorlijk regenachtige ervaring. Vandaag was het warm en zonnig, maar werden mensen in veel gebieden ook getrakteerd op regen en bliksem. Wellicht dat je vandaag je terrasbiertje onder de parasol dronk en daarna weer rustig in het zonnetje verder kon genieten.



Verwachting vandaag en morgen: Vavond in de westelijke helft van het land stevige #onweersbuien. Maandag afwisseling zon en stapelwolken en een enkele bui. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/m7l9iU4woX — KNMI (@KNMI) May 9, 2021

Flinke onweer, regen en code geel

Maar het is gedaan met de zomerse taferelen. Vanavond gaat het op sommige plekken opnieuw flink onweren. Daarnaast wordt regen, windstoten en mogelijk hagel voorspeld.

Vanaf 22:00 uur trekken de onweersbuien vanuit Zeeland opnieuw het land binnen. Vooral de westelijke helft van Nederland kan te maken krijgen met lokaal zware windstoten tot 75 kilometer per uur. En dat betekent dat het KNMI voor de westelijke provincies waarschuwt met code geel. De kans bestaat dat er veel neerslag valt dat tot wateroverlast kan leiden. Pas vannacht, rond 01:00 zullen de onweersbuien overwaaien richting de Waddeneilanden. En uiteindelijk het land verlaten.



Het blijft nog lang warm vanavond, maar let op! Er trekken vanuit het zuidwesten nieuwe regen- en onweersbuien over (met name de W-lijke) helft vh land. Kans op hagel ,zware windstoten en veel water. #codegeel https://t.co/g6imjY8jbf pic.twitter.com/gSYFT00TVN — Buienradar (@BuienRadarNL) May 9, 2021

Morgen koelt het af

Morgenochtend kan het zijn dat je warme temperatuur van vandaag nog even voelt. Maar helaas wordt het later op de dag toch weer frisser. De temperaturen variëren tussen 16 en 18 graden. Buienrader meldt: „Een koufront trekt morgen in de loop van de dag over het land, en dan is het dus gedaan met de warmtepret.” De stevige buien vallen morgen voornamelijk in het zuidwesten van het land. In de rest van Nederland blijft het hoogstwaarschijnlijk droog.