Nabestaanden doodgeschoten Sedar (13) maken diepe indruk in Iedereen Had Het Erover

13 jaar oud en doodgeschoten tijdens een sneeuwballengevecht: het overkwam Janets Soares broertje Sedar in 2003. Een dader werd nooit gepakt. In Iedereen Had Het Erover bezocht Art Rooijakkers Sedars zus Janet om te praten over de gebeurtenis. Het maakte diepe indruk op de kijkers.

Sedar speelde op de bewuste dag in februari in 2003 met een aantal vrienden buiten. Ze hadden een sneeuwballengevecht. Een bestuurder van een rode Honda stopt en een man stapt uit. Hij schiet op de groep jongens: Sedar wordt geraakt in zijn hoofd en overlijdt uiteindelijk aan zijn verwondingen.

‘Bizar’

Als Janet (destijds 15 jaar) vertelt over de vreselijke gebeurtenis, wordt zij ook nu – 18 jaar later – weer emotioneel. „Het is echt bizar. Nog steeds”, vertelt Janet. „Ik kon het niet geloven. Pas op latere leeftijd, 25 jaar ofzo, was ik er aan toe om het echt te laten gaan en te verwerken. Ik had een moeder en mijn jongste broertje. Ik dacht: ik ben nu de oudste thuis. Ik ga nu mijn best doen en mijn diploma’s halen, er zijn voor mijn moeder en mijn broertje. Maar op een gegeven moment lukte dat niet meer”, vervolgt ze, waarna ze in tranen uitbarst.



De dader

Ook Sedars vrienden, waarvan er in het programma vier te zien zijn, zijn nog steeds zichtbaar emotioneel als ze het over de dood van Sedar hebben. Dat er nog altijd geen dader is gepakt, doet de familie pijn. „Helpt het als iemand achter slot en grendel zit? Jazeker”, aldus Janet strijdlustig. „Erover praten heeft ook heel veel geholpen, maar het feit dat er niemand vast zit is het laatste stukje van de puzzel om het een goed plekje te kunnen geven.”

Ook voor jeugdvriend Diego zou het vinden van de dader ervoor kunnen zorgen dat hij de dood van zijn vriend Sedar een plekje zou kunnen geven. „Ik heb het nooit een plek kunnen geven omdat we nooit de dader hebben kunnen pakken. We weten niet wie het is. Er zijn wel geruchten dat mensen weten wie het is. Ik heb er nog steeds last van. Het idee dat iemand zeventien jaar gewoon kan gaan slapen, terwijl hij iemand vermoord heeft, een kind van 13. Hij heeft onze jeugd ontnomen. Van de jongens die erbij waren, van iedereen. Dan word je in één keer een ander persoon.”

Diego heeft ter ere van zijn vriend een tatoeage op zijn arm genomen, die hij ‘de mooiste van alle tatoeages die hij heeft’ noemt.

Tips over de moord op Diego? Bel de Opsporingstiplijn: 0800-6070.