Mensen met ernstig overgewicht, 70 jaar of ouder of met een nierziekte die moeten dialyseren, mogen evenals chronische hartpatiënten niet deelnemen aan Fieldlab-evenementen. Ze mogen dus ook niet naar het Eurovisie Songfestival. Hoe dat wordt gecontroleerd? Niet met een weegschaal bij de ingang in elk geval.

Op social media stuit het op onbegrip, vooral van mensen die ‘te oud’ zouden zijn. „Nu mogen we er niet in omdat we 70 zijn. Onbegrijpelijk als je al twee vaccinaties hebt gehad. #openup en let us in”, schrijft een liefhebber.

In risicogroepen vallen bijvoorbeeld mensen die ouder zijn dan 70 jaar, maar ook mensen met onderliggende aandoeningen, zoals chronische hartpatiënten of mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie. Ook mensen met zeer ernstig overgewicht vallen in de risicogroepen.

Wat nu zo (niet) fijn is, we krijgen een code want we hadden vorig jaar tickets. Maar nu mogen we er niet in omdat we 70 zijn. Onbegrjjpelijk als je al twee vaccinaties hebt gehad.#openup en let us in

— Hannie Nijhuis (@hannienijhuis) April 29, 2021